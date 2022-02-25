  • Поделиться:

    Опрос ДВ и Äripäev: как на вас влияет ситуация в Украине?

    Уважаемые предприниматели!

    ДВ и Äripäev проводят опрос предпринимателей в связи с событиями в Украине.
    - Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?
    - Как на вас и ваш бизнес влияет война в Украине и введенные Западом санкции?
    - Поменяется ли теперь что-то в вашей деятельности, и что?
    Ваши мысли, впечатления, мнения и рекомендации присылайте на [email protected]. Они будут опубликованы на страницах ДВ и Äripäev.
    С уважением,
    Полина Волкова
    главный редактор ДВ
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме

Эстонские банки закрыли возможность покупать российские акции
DSV приостанавливает деятельность в Украине и перевозки через Россию и Беларусь
Минобороны Украины: российские военные уже в одном из районов Киева
Инвестор
DelfinGroup отчитался о рекордной прибыли
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение