Новости

Полина Волкова

25 февраля 2022 в 10:27 Поделиться:









Опрос ДВ и Äripäev: как на вас влияет ситуация в Украине?

Уважаемые предприниматели!

ДВ и Äripäev проводят опрос предпринимателей в связи с событиями в Украине.

- Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?

- Как на вас и ваш бизнес влияет война в Украине и введенные Западом санкции?

- Поменяется ли теперь что-то в вашей деятельности, и что?

Ваши мысли, впечатления, мнения и рекомендации присылайте на [email protected] . Они будут опубликованы на страницах ДВ и Äripäev.

С уважением,

Полина Волкова

главный редактор ДВ