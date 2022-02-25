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25 февраля 2022 в 6:47 Поделиться:









Новые санкции ЕС ограничивают доступ России к финансовым рынкам

Лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией пакет санкций против России, направленных на ограничение доступа российских компаний и частных лиц к европейским финансовым рынкам, сообщает Financial Times.

Лидеры стран ЕС обсуждали новый пакет санкций против России в течение шести часов. Фото: Scanpix, AP

Еврокомиссия предложила, в числе прочего, заморозить ряд операций с российскими банками, запретить первичное размещение акций российских госкомпаний на европейских фондовых рынках, а также лишить граждан России возможности размещать крупные депозиты в банках ЕС, информирует Financial Times

Предполагается, что новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг России и ключевые российские государственные компании - в частности, те, что связаны с оборонной промышленностью.

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейские санкции призваны ускорить инфляцию в России и ослабить промышленную базу страны, осуществляющей военное вторжение на территорию Украины.

«Мы призовем Кремль к ответу. Утвержденный европейскими лидерами пакет масштабных и целенаправленных санкций наглядно демонстрирует это», - подчеркнула глава Еврокомиссии. - «Они окажут максимальное влияние на российскую экономику и на политическую элиту».

Кроме того, новые санкции затрагивают энергетический сектор, а также включают в себя запрет на поставку в Россию авиазапчастей и оборудования, в том числе для российских нефтеперерабатывающих предприятий.

Дополнительные визовые ограничения, как пояснила фон дер Ляйен, коснутся российских дипломатов и связанных с ними групп, а также крупных бизнесменов - "у них больше не будет привилегированного доступа на территорию ЕС".

Лидеры стран ЕС также потребовали введения новых общеевропейских санкций против Беларуси, которая позволила российским войскам осуществить вторжение в Украину со своей территории.