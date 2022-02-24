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    Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться

    Глава эстонско-украинской логистической компании Олена Дашко обратилась к русскоговорящим людям через наше издание: «Я хочу донести до всех русских людей (таких же, как и мы): речь не идёт об Украине. Речь идёт о том, что никто не имеет права прийти к тебе в дом и выгнать тебя из твоего дома. Вся Украина - за мир, но против агрессии к себе. Посыл всей Украины: нечего лезть и лишать домов других людей. Никто на это не имеет права. Мы верим в то, что правда победит дезинформацию и придуманные истории».Фото: Liis Treimann

    По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.

    «Сейчас все по домам и работают удалённо. Все координируются, ничего не бросили. У нас военное положение, поэтому склады, таможни, порты и аэропорты закрылись, всё поставлено на паузу. Но никто никого не бросает, просто расставили машины в безопасных зонах», - рассказывает Дашко.
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