  • Поделиться:

    США и ЕС заморозили зарубежные активы Путина, Шойгу и Лаврова

    Администрация США и руководство ЕС объявили о введении новых санкций против российского руководства и компаний в связи с военным вторжением России на территорию Украины, пишет Financial Times.

    Как утверждает российский МИД, у президента Путина нет активов за рубежом.Фото: SERGEI CHIRIKOV, EPA
    США включили в санкционный список президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщает Financial Times.
    «Министерство финансов США крайне редко применяет санкции в отношении глав государств. Президент Путин присоединится к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад», - говорится в заявлении американского минфина.
    Читайте также
    24 февраля 2022
    Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
    Евросоюз вводит персональные санкции против президента Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева.
    При этом на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на поездки в страны Евросоюза, что подчеркивает готовность блока к возможному дипломатическому урегулированию конфликта.
    Великобритания в ближайшее время также введет свои собственные санкции против Путина и Лаврова.
    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила по этому поводу: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании или где-либо еще».

    Промышленные и финансовые санкции

    Дополнительные санкции ЕС вводятся также против российских государственных структур и крупных компаний.
    В санкционном списке Евросоюза, в числе прочих, значатся РЖД, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная компания, "Камаз", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, концерн "Алмаз Антей" и Адмиралтейские верфи, сообщает BBC Russian.
    Кроме того, под санкции попали специальный летный отряд "Россия" Управделами президента РФ, Ракетно-космический центр - Прогресс, Рособоронэкспорт, Объединённая промышленная корпорация "Оборонпром", "Ростех", Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", Авиакомпания "Сухой", ОАО "Туполев", ПО "Севмаш" и "Уралвагонзавод" и другие предприятия.
    Читайте также
    25 февраля 2022
    Союз электронной промышленности: ситуация вокруг Украины может повлиять на инвестиции в Эстонию
    Вводятся санкции в отношении российских банков "Открытие" и Альфа-банк.
    Как сообщалось накануне, отныне запрещается проведение IPO и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС, прием депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведение счетов российских клиентов центральными депозитариями ЕС и продажа ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам.
    Также вводится запрет на экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей и предоставление связанных с ними услуг по страхованию.
    Запрещаются поставки товаров и технологий двойного назначения, в том числе на экспорт в Россию товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

ООН: из-за войны Украину могут покинуть 4 млн местных жителей
США и ЕС заморозили зарубежные активы Путина, Шойгу и Лаврова
Агентство S&P понизило рейтинг России до мусорного
Инвестор
DelfinGroup отчитался о рекордной прибыли
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение