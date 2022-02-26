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26 февраля 2022 в 7:49 Поделиться:









США и ЕС заморозили зарубежные активы Путина, Шойгу и Лаврова

Администрация США и руководство ЕС объявили о введении новых санкций против российского руководства и компаний в связи с военным вторжением России на территорию Украины, пишет Financial Times.

Как утверждает российский МИД, у президента Путина нет активов за рубежом. Фото: SERGEI CHIRIKOV, EPA

США включили в санкционный список президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, сообщает Financial Times

«Министерство финансов США крайне редко применяет санкции в отношении глав государств. Президент Путин присоединится к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар Асад», - говорится в заявлении американского минфина.

Евросоюз вводит персональные санкции против президента Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

При этом на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на поездки в страны Евросоюза, что подчеркивает готовность блока к возможному дипломатическому урегулированию конфликта.

Великобритания в ближайшее время также введет свои собственные санкции против Путина и Лаврова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила по этому поводу: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании или где-либо еще».

Промышленные и финансовые санкции

Дополнительные санкции ЕС вводятся также против российских государственных структур и крупных компаний.

В санкционном списке Евросоюза, в числе прочих, значатся РЖД, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная компания, "Камаз", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, концерн "Алмаз Антей" и Адмиралтейские верфи, сообщает BBC Russian

Кроме того, под санкции попали специальный летный отряд "Россия" Управделами президента РФ, Ракетно-космический центр - Прогресс, Рособоронэкспорт, Объединённая промышленная корпорация "Оборонпром", "Ростех", Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", Авиакомпания "Сухой", ОАО "Туполев", ПО "Севмаш" и "Уралвагонзавод" и другие предприятия.

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Вводятся санкции в отношении российских банков "Открытие" и Альфа-банк.

Как сообщалось накануне , отныне запрещается проведение IPO и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС, прием депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведение счетов российских клиентов центральными депозитариями ЕС и продажа ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам.

Также вводится запрет на экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей и предоставление связанных с ними услуг по страхованию.

Запрещаются поставки товаров и технологий двойного назначения, в том числе на экспорт в Россию товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки.