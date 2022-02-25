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    Владелец строительной компании: если украинские строители уедут воевать, случится катастрофа

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Война в Украине и углубляющаяся в связи с ней нехватка рабочей силы может перевернуть строительный рынок с ног на голову, считает член правления строительной компании Betoteam Антти Харгиск.

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    «Вчера началась война, а сегодня первый рабочий день. Нам самим еще ничего не ясно, и мы пока не успели лично переговорить со всеми работниками», - признается Харгиск.
    Всего в компании работает около 40 строителей из Украины, которые в основном занимаются бетонно-монтажными работами. Некоторые из них заявили, что хотят вернуться в Украину: «Там их семьи и родственники, они хотят поспешить на помощь. Сейчас много неразберихи и паники: они тоже не хотят отправляться туда под огонь, но вы же понимаете, когда там семья».
    На данный момент Харгиск не видит решения, которое могло бы заменить вернувшихся на родину украинских строителей. «У нас нет плана Б. Если все украинцы уедут на родину, случится катастрофа», - говорит он. Глава строительной компании уверяет, что он годами искал местных рабочих, но это оказалось невыполнимой задачей: «Эстонцы просто больше не хотят устраиваться на неквалифицированную работу».
    Cитуация критическая
    Антти Харгиск объясняет, что начавшийся в прошлом году сырьевой кризис серьезно ударил по строительным компаниям, а растущий дефицит рабочей силы может и вовсе сломить самые слабые из них:
    «Рост цен на материалы уже привел к тому, что многие строительные компании находятся на грани. Договоры были подписаны еще год назад, а работы выполняются только сейчас – по более низким ценам». Компания Betoteam также закончила прошлый год с убытком.
    По словам Харгиска, потребуется время, чтобы последствия войны отразились на секторе недвижимости, однако положение девелоперов гораздо устойчивее, чем у строительных компаний. «Со дня там ничего не произойдет, поскольку в последние годы компании в сфере недвижимости сняли приличное количество сливок», - считает он. В то же время Харгиск уверен, что из-за нехватки рабочей силы сроки завершения некоторых строительных объектов будут перенесены.

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