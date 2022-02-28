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28 февраля 2022 в 13:03 Поделиться:









Hekotek теряет российский рынок и 50% оборота из-за санкций

Руководитель Hekotek Хейки Эйнпаул. Фото: Andras Kralla

Из-за связанных с войной в Украине санкций машиностроительное предприятие Hekotek было вынуждено отказаться от экспорта в Россию, который приносил компании около половины общего оборота, пишет Äripäev. По словам главы Hekotek Хейки Эйнпаула, надежды на то, что ситуация стабилизируется до смены власти в России, нет.

«Две поставки у нас были запланированы на сегодня, но это невозможно», - признает Эйнпаул. Он уверен, что нет смысла надеяться и ждать, что, может быть, в среду в Россию все же получится что-то отправить. Руководитель Hekotek уверен, что если война продолжится, вскоре против России могут быть введены еще более жесткие санкции.

«Никто не знает, как долго продлится эта изоляция. В нынешней ситуации не имеет смысла планировать что-то ранее, чем через полгода», - говорит он. Эйнпаул считает, что возобновить бизнес-деятельность с Россией возможно будет только тогда, когда там сменится власть. По мнению предпринимателя, карьера президента России Владимира Путина подходит к концу.

Поскольку экспорт в Россию приносил Hekotek около половины оборота, теперь компания планирует искать возможности на других рынках.

У Hekotek есть дочерняя компания в России, которая занимается в основном управлением проектами и обслуживанием клиентов. Хейки Эйнпаул говорит, что российские рабочие обеспокоены войной в Украине даже больше эстонцев и ждут от эстонской стороны поддержки и объяснений.

«Поскольку они стали непосредственными участниками этой трагедии против своей воли, то стыд, паника и неуверенность в завтрашнем дне у них намного больше, чем у нас», - сказал предприниматель, добавив, что, общаясь с жителями России, он не встречал никого, кто поддерживал бы решения нынешнего российского руководства.

В то же время Эйнпаул надеется, что cотрудники российской «дочки» Hekotek смогут удержать компанию на плаву и сохранить отношения с клиентами до стабилизации ситуации, чтобы когда-нибудь можно было бы возобновить работу. «Вчера я сформулировал для них задачу – выжить как физически, так и морально», - сказал предприниматель. Он подчеркнул, что контакты с Россией должны продолжаться как на деловом, так и на политическом уровне.