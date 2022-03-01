Война в Украине: Киев эмитирует военные облигации, Лукашенко обещает не вводить войска

Мосбиржа не работает, но акции российских компаний летят вниз

Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.

Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.