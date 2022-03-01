Война в Украине: Киев эмитирует военные облигации, Лукашенко обещает не вводить войска
Центр Харькова после ракетного удара.Фото: Ukrainian Emergency Service via AP
Военное вторжение России в Украину продолжается уже шестой день. Основные новости, связанные с войной в Украине, к этому часу:
• Из Херсона поступают сообщения о том, что в город заходит российская военная техника. По центру Харькова сегодня был нанесен мощный ракетный удар
, около 20 человек пострадали, передает BBC News
.
• Мэр Чернигова Вячеслав Чаус объявил, что все выезды из города заминированы. Власти призывают местных жителей оставаться дома и не покидать укрытий. В районе Чернигова продолжаются тяжелые бои
, город постоянно обстреливает российская армия, сообщает Пятый телеканал Украины
.
• В ходе пятичасовых переговоров между делегациями России и Украины, которые состоялись накануне на белорусско-украинской границы, никаких взаимоприемлемых договоренностей достигнуто не было
, констатировал президент Украины Владимир Зеленский. В ближайшие дни на польско-белорусской границе планируется провести второй раунд переговоров, информирует РБК
.
• Министерство финансов Украины объявило о выпуске военных облигаций
. Привлеченные средства планируется направить в первую очередь на обеспечение потребностей украинских вооруженных сил. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен (около 33 долларов), срок обращения – 1 год, ставка доходности будет определена 1 марта на аукционе, пишет "Экономическая правда"
.
• Белорусская армия не будет принимать участия в войне на стороне России
, пообещал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в настоящее время белорусские подразделения не ведут никаких боевых действий на украинской территории, сообщает "Интерфакс"
.
• Представители международного проекта журналистских расследований Bellingcat, а также правозащитники из Human Rights Watch подтвердили информацию о том
, что в ходе боев в Украине российские войска применяют запрещенные кассетные бомбы
(Россия не подписала международную конвенцию о применении кассетных боеприпасов).
• Согласно заявлению посла Украины в США Оксаны Макаровой, при обстреле Харькова российская армия использовала термобарическое оружие
(так называемые вакуумные снаряды, запрещены Женевской конвенцией), передает Daily Mail
.
• Международный уголовный суд в Гааге
(МУС) приступает к расследованию
ситуации в Украине. По словам главного прокурора МУС Карима Хана, у него имеются все основания для начала расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности. "Я уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик", - заявил Хан.
• Платежная система VISA вслед за Mastercard вводит ограничения на операции российских финансовых учреждений
, попавших под западные санкции, сообщает Reuters
. Точный список банков и компаний, которых касаются ограничения VISA, не объявлен. По сведениям РБК
, карты банков, попавших под санкции, не будут работать за границей и при оплате в зарубежных онлайн-магазинах, но продолжат действовать в России.
• Япония вслед за странами Запада ввела персональные санкции
в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника российского генштаба Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Также в санкционный список Японии попали 49 российских учреждений и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, компании "Сухой", "МиГ", "Ростех" и Банк России, сообщает The Bell
.
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