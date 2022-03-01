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Катарина Крючкова

1 марта 2022 в 10:12 Поделиться:









Эстонские компании не спешат отказываться от бизнеса в Беларуси

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Издание Äripäev поинтересовалось у компаний, собираются ли они продолжать деятельность в Беларуси, которая помогает России в спецоперации в Украине. На данный момент о прекращении производства в Беларуси объявил только эстонский производитель одежды Marat.

У компании Helmes, которая занимается разработкой программного обеспечения, есть офис в Бресте, Беларусь, недалеко от польской границы. Несмотря на политическую ситуацию в стране, в последние годы компания активно нанимала новых сотрудников и хвалила предпринимательскую среду Беларуси. Обычная деятельность продолжается и сейчас.

«В Беларуси мы прежде всего заботимся о том, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и сохранить рабочие места. Для этого у нас есть запасные планы на случай различного развития событий. Однако мы все же надеемся, что ситуация разрешится», - сообщил член направления Helmes Group Андрес Кальо.

По его словам, компания также старается обеспечить выполнение договоренностей с клиентами: «Понятно, что это может привести к некоторым дополнительным расходам, но существенного влияния на компанию они не окажут».

Кальо отмечает, что в компании постоянно следят за развитием событий и по необходимости внедряют решения, нужные для обеспечения повседневного рабочего процесса. Сотрудников в Украине у Helmes нет.

Лесопилка на границе с Украиной

Санкции Европейского Союза остановят экспорт древесины из Беларуси. Среди эстонских компаний это решение повлияет прежде всего на Kamos Group, чья компания Kaamos Timber производит пиломатериалы в Беларуси. Лесопильный завод компании, на строительство которого было потрачено 25 млн евро, находится на границе Беларуси и Украины – в городе Мозырь.

Исполнительный директор компании Тыну Бергманн признает, что происходящее определенно оказало экономическое влияние на деятельность компании, однако на данный момент никаких решений касательно дальнейшей работы белорусского бизнеса принято не было.

По его словам, на производственных предприятиях Kaamos Timber в Беларуси на сегодняшний день работает более 300 человек: «Компания хочет обеспечить безопасность и рабочие места людям, которые проработали у нас почти 20 лет. Мы несем ответственность перед международными финансистами, поставщиками и клиентами. Ситуация чрезвычайная и очень критическая - мы находимся в постоянном контакте со всеми сторонами и исходя из этого вносим изменения».

«Как и у всех остальных, наше самое большое желание состоит в том, чтобы на политическом уровне ситуация разрешилась как можно быстрее и чтобы ни в чем не повинные люди больше не страдали», - подчеркнул Бергманн.

Производитель одежды прекратил сотрудничество

В связи с событиями в Украине эстонский производитель одежды Marat сообщил о прекращении производства в Беларуси. Новым местом производства может стать Македония, где сейчас шьют рубашки бренда Sangar.

В отличие от Helmes и Kaamos, которые в последние годы активно расширяли свою деятельность в Беларуси, Marat сократил объемы произведенной там продукции. Однако, по словам главы компании Рауля Сакса, перенос производства в Македонию все равно будет затратным, поскольку до расторжения контракта две трети всей продукции поступали именно из Беларуси.

«Нас устраивало местное логистическое сообщение с Эстонией и соотношение цена-качества. Однако независимо от того, хорошие у вас деловые партнеры или плохие, этот шаг необходимо сделать», - прокомментировал Сакс, пояснив, что, продолжив производство в Беларуси, компания нарушила бы свои принципы.