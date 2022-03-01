Война в Украине: состоялся первый обмен пленными, опытный генерал возглавит оборону Киева

Владелец транспортной компании: все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет?

Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова опасается, что война в Украине и санкции против России могут нанести большой удар по её бизнесу и по многим другим эстонским компаниям. Она считает, что правительство должно оказать бизнесу информационную поддержку.