Война в Украине: состоялся первый обмен пленными, опытный генерал возглавит оборону Киева
Беженцы из Украины прибывают в Венгрию.Фото: BERNADETT SZABO, Reuters/Scanpix
Российское военное вторжение на территорию Украины продолжается уже шестые сутки. Основные события к концу сегодняшнего рабочего дня 1 марта выглядят следующим образом:
• На улицах Херсона продолжаются ожесточенные столкновения
украинских военных с подразделениями российской армии. В Харькове в результате обстрела спальных районов погибли по меньшей мере 10 местных жителей. Из Мариуполя сообщают о непрекращающихся обстрелах российской артиллерии, в городе нарушено электроснабжение, передает BBC News
.
• В Сумской области между украинскими и российскими войсками произошел первый обмен пленными
. По сведениям агентства, неназванного российского офицера обменяли на пятерых военнослужащих территориальной обороны Украины, информирует УНИАН
.
• Обороной Киева будет руководить генерал Николай Жернов
- опытный военный, который ранее занимал пост командующего силами поддержки, а также был экспертом Службы военной безопасности. Мэр Киева Виталий Кличко сохранит свой пост - у него, по словам президента Зеленского, "будет своя область ответственности", пишет "Украинская правда"
.
• Как сообщает министерство обороны Украины
, потери российских войск к сегодняшнему дню
составляют по меньшей мере 5710 человек личного состава (еще не менее 200 человек взяты в плен).
• Белорусская армия не будет принимать участия в войне на стороне России
, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в настоящее время белорусские подразделения не ведут никаких боевых действий на украинской территории, передает РБК
.
• Представители Агентства ООН по делам беженцев заявили
, что к сегодняшнему дню число украинцев, покинувших страну из-за военного конфликта, достигло 660 000 человек, сообщает Reuters
.
• По сведениям Financial Times
, руководство ЕС рассматривает возможность отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT
семи крупных российских банков - в их числе ВТБ, Банк «Россия», "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Инсайдеры утверждают, что Сбербанк и Газпромбанк отключать от SWIFT пока не собираются.
• Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман
объявили о том, что выходят из совета директоров Альфа-банка. Накануне в отношении Авена и Фридмана были введены санкции ЕС. Фридман сообщил также о своем решении выйти из руководства телекоммуникационного холдинга VEON (бывший "Вымпелком"), передает The Bell
.
• Западные музыканты начали отменять свои концерты в России
, протестуя против вторжения российских войск на территорию Украины. На сегодняшний день концерты отменили уже восемь артистов, в том числе Игги Поп, Green Day, Franz Ferdinand и The Killers, информирует BBC Russian
.
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