  • Поделиться:

    Война в Украине: состоялся первый обмен пленными, опытный генерал возглавит оборону Киева

    Беженцы из Украины прибывают в Венгрию.Фото: BERNADETT SZABO, Reuters/Scanpix

    Российское военное вторжение на территорию Украины продолжается уже шестые сутки. Основные события к концу сегодняшнего рабочего дня 1 марта выглядят следующим образом:

    На улицах Херсона продолжаются ожесточенные столкновения украинских военных с подразделениями российской армии. В Харькове в результате обстрела спальных районов погибли по меньшей мере 10 местных жителей. Из Мариуполя сообщают о непрекращающихся обстрелах российской артиллерии, в городе нарушено электроснабжение, передает BBC News.
    • В Сумской области между украинскими и российскими войсками произошел первый обмен пленными. По сведениям агентства, неназванного российского офицера обменяли на пятерых военнослужащих территориальной обороны Украины, информирует УНИАН.
    Читайте также
    1 марта 2022
    Война в Украине: Киев эмитирует военные облигации, Лукашенко обещает не вводить войска
    Обороной Киева будет руководить генерал Николай Жернов - опытный военный, который ранее занимал пост командующего силами поддержки, а также был экспертом Службы военной безопасности. Мэр Киева Виталий Кличко сохранит свой пост - у него, по словам президента Зеленского, "будет своя область ответственности", пишет "Украинская правда".
    Как сообщает министерство обороны Украины, потери российских войск к сегодняшнему дню составляют по меньшей мере 5710 человек личного состава (еще не менее 200 человек взяты в плен).
    Белорусская армия не будет принимать участия в войне на стороне России, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, в настоящее время белорусские подразделения не ведут никаких боевых действий на украинской территории, передает РБК.
    Читайте также
    1 марта 2022
    Война в Украине: Херсон окружен, выводить валюту из России запрещено
    Представители Агентства ООН по делам беженцев заявили, что к сегодняшнему дню число украинцев, покинувших страну из-за военного конфликта, достигло 660 000 человек, сообщает Reuters.
    По сведениям Financial Times, руководство ЕС рассматривает возможность отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT семи крупных российских банков - в их числе ВТБ, Банк «Россия», "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Инсайдеры утверждают, что Сбербанк и Газпромбанк отключать от SWIFT пока не собираются.
    Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман объявили о том, что выходят из совета директоров Альфа-банка. Накануне в отношении Авена и Фридмана были введены санкции ЕС. Фридман сообщил также о своем решении выйти из руководства телекоммуникационного холдинга VEON (бывший "Вымпелком"), передает The Bell.
    Западные музыканты начали отменять свои концерты в России, протестуя против вторжения российских войск на территорию Украины. На сегодняшний день концерты отменили уже восемь артистов, в том числе Игги Поп, Green Day, Franz Ferdinand и The Killers, информирует BBC Russian.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Война в Украине: состоялся первый обмен пленными, опытный генерал возглавит оборону Киева Основные новости к концу рабочего дня
Эстонские промышленники потеряли украинский и белорусский лес и готовятся потерять российский
Maersk прекращает транспортировку грузов в Россию
Инвестор
Российская нефть продается с заметными трудностями
Нефть, на валютные поступления от которой российские власти рассчитывают в условиях жестких международных санкций, уже продается с заметными трудностями и скидками, пишет
Нефть, на валютные поступления от которой российские власти рассчитывают в условиях жестких международных санкций, уже продается с заметными трудностями и скидками, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение