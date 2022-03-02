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    Каллас на встрече с Джонсоном и Столтенбергом: Россию необходимо политически и экономически изолировать

    Фото: RAIGO PAJULA

    Вчера премьер-министр Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

    Каллас и Джонсон подчеркнули, что жестокая военная агрессия России против Украины должна быть остановлена, и весь мир прилагает усилия, чтобы поддержать Украину.
    По словам премьер-министра Каи Каллас, они с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сошлись во мнении, что Россия превратилась в государство-изгоя, и так с ней и надо обращаться: «Мы вместе со своими союзниками и партнерами за последние дни приняли много срочных и совершенно необходимых решений в ответ на военную агрессию России и Беларуси. Наша общая цель заключается в экономической и политической изоляции путинского режима. Принято несколько пакетов масштабных санкций в отношении России и ее партнера-агрессора Беларуси».
    «Но в Украине продолжают гибнуть невинные люди, и до нас доходят все новые и новые кадры совершенных солдатами Путина военных преступлений. Нам следует сделать больше, чтобы остановить путинскую военную машину и изолировать агрессора, - подчеркнула премьер-министр. - Я призываю государства продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь. Мы сами тоже это делаем. Сейчас важнее всего обеспечить эффективные и безопасные решения по скорейшей доставке в Украину практической помощи. Эстония всегда поддерживала вступление Украины в Европейский Союз, и Украине следует дать ясную перспективу присоединения к ЕС».
    Премьер-министры Эстонии и Соединенного Королевства также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны. «Наша цель - постоянное и большее, чем прежде, военное присутствие НАТО в Эстонии», - подчеркнула Каллас.
    Премьер-министр поблагодарила Джонсона за решение удвоить свой вклад в находящуюся в Эстонии боевую группу союзников и направить туда дополнительное снаряжение: «Мы сегодня видим и очень ясно ощущаем здесь, в Тапа, как хорошо действует коллективная оборона НАТО. Эстония высоко ценит лидирующую роль Соединенного Королевства и вклад всех других союзников в нашу безопасность».
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    Фото: RAIGO PAJULA
    «Россию необходимо политически и экономически изолировать»
    Каллас также встретилась с находящимся в Эстонии с визитом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
    «Положение с безопасностью в Европе изменилось коренным образом, в Европе идет война. Ничего подобного мы не видели со времен Второй мировой. 200 000 солдат Путина атакуют мирное государство. Бомбят жилые дома, больницы, школы, детские сады - совершают самые страшные преступления, - сказала премьер-министр. - Лидеры России превратились в откровенных агрессоров, а Россия - в страну-изгоя, которую необходимо политически и экономически изолировать».
    По словам премьер-министра, в отношении пособника агрессора, которым является белорусский режим, также следует применить жесткие меры: «Украина сообщила, что и войска Лукашенко вторглись на ее территорию. Таким образом, Беларусь стала агрессором».
    В связи с возглавляемой Россией агрессией на встрече с генсеком НАТО обсуждались возможности помощи Украине со стороны альянса: «Союзники отправляют в Украину вооружение, а также финансовую и гуманитарную помощь».
    Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что жизнь рядом с государством-изгоем требует быстрых перемен и в нашей обороне, НАТО должно быстро адаптироваться к новой реальности. «Соединенное Королевство, Франция, США и Дания сделали важные шаги по увеличению своего присутствия в Эстонии, - сказала Каллас. - В то же время для укрепления восточного крыла необходимы еще более серьезные решения по увеличению постоянного присутствия. Они будут подготовлены к Мадридскому саммиту».
    Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр обороны Калле Лаанет.

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