Война в Украине: Лавров рассуждает о "ядерной и разрушительной войне", МАГАТЭ собирает экстренное совещание
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Фото: Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Российское вторжение на территорию Украины продолжается седьмые сутки. Основные новости о ситуации вокруг Украины к концу рабочего дня среды:
• Поступают противоречивые сообщения о том, когда же начнется второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ранее появилась информация, что запланированная на среду встреча, вероятно, будет перенесена на конец нынешней недели. Однако во второй половине дня советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что переговоры могут все-таки продолжиться сегодня вечером
. По его словам, состав обеих делегаций не изменится, информирует УНИАН
.
• Российские войска взяли под контроль территорию вокруг крупнейшей в Украине АЭС
неподалеку от Запорожья - об этом представители России официально уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
. Руководство МАГАТЭ собирает экстренное совещание в Вене. Персонал АЭС пока работает в штатном режиме, уровень радиации остается в норме.
• Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera
предупредил Запад о том, что если начнется новая мировая война, она "будет ядерной и разрушительной". Встревожившая западных политиков ремарка Лаврова, скорее всего, имеет отношение к заявлению президента США Джо Байдена, по словам которого альтернативой жестким санкциям против России могла бы стать третья мировая война.
• По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала военного вторжения России в Украину в стране погибли по меньшей мере 2000 мирных жителей
, сообщает Sky News
.
• Согласно информации Агентства ООН по делам беженцев, с начала военного конфликта Украину покинули свыше 870 000 беженцев
, информирует BBC News
.
• Как выяснила "Украинская правда"
, бывший президент Украины Виктор Янукович
, бежавший из страны в 2014 году, в настоящее время находится в Минске. Украинская разведка предполагает, что Кремль в ближайшее время запустит информационную кампанию, чтобы попытаться вновь объявить Януковича легитимным главой украинского государства.
• ЕС ужесточил санкции против Беларуси
из-за ее участия в агрессии России против Украины, передает телеканал "Настоящее время"
. Новые ограничения касаются, в числе прочего, экспорта минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из дерева, цемента, чугуна и стали, резинотехнических изделий. ЕС также продлевает ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения.
• 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,6 млрд евро) - по такой цене, как пишет Daily Mail
, российский олигарх Роман Абрамович пытается продать собственный клуб английской премьер-лиги "Челси"
. Сделку поручено провести американскому банку Raine Group. По сведениям издания, в последние недели Абрамович предпринимает активные попытки вывести часть своих капиталов в Объединенные Арабские Эмираты.
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