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    Война в Украине: Лавров рассуждает о "ядерной и разрушительной войне", МАГАТЭ собирает экстренное совещание

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Фото: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

    Российское вторжение на территорию Украины продолжается седьмые сутки. Основные новости о ситуации вокруг Украины к концу рабочего дня среды:

    • Поступают противоречивые сообщения о том, когда же начнется второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Ранее появилась информация, что запланированная на среду встреча, вероятно, будет перенесена на конец нынешней недели. Однако во второй половине дня советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что переговоры могут все-таки продолжиться сегодня вечером. По его словам, состав обеих делегаций не изменится, информирует УНИАН.
    Российские войска взяли под контроль территорию вокруг крупнейшей в Украине АЭС неподалеку от Запорожья - об этом представители России официально уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Руководство МАГАТЭ собирает экстренное совещание в Вене. Персонал АЭС пока работает в штатном режиме, уровень радиации остается в норме.
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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera предупредил Запад о том, что если начнется новая мировая война, она "будет ядерной и разрушительной". Встревожившая западных политиков ремарка Лаврова, скорее всего, имеет отношение к заявлению президента США Джо Байдена, по словам которого альтернативой жестким санкциям против России могла бы стать третья мировая война.
    • По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала военного вторжения России в Украину в стране погибли по меньшей мере 2000 мирных жителей, сообщает Sky News.
    • Согласно информации Агентства ООН по делам беженцев, с начала военного конфликта Украину покинули свыше 870 000 беженцев, информирует BBC News.
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    • 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,6 млрд евро) - по такой цене, как пишет Daily Mail, российский олигарх Роман Абрамович пытается продать собственный клуб английской премьер-лиги "Челси". Сделку поручено провести американскому банку Raine Group. По сведениям издания, в последние недели Абрамович предпринимает активные попытки вывести часть своих капиталов в Объединенные Арабские Эмираты.

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