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    Война в Украине: переговоры откладываются, "Северсталь" прекращает поставки в ЕС

    Российская артиллерия продолжает обстрелы центра Харькова.Фото: OLEKSANDR LAPSHYN, Reuters/Scanpix

    Идет седьмой день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости к этому часу:

    • По словам мэра Харькова Игоря Терехова, за последние сутки в результате обстрелов в городе погибли по меньшей мере 9 мирных жителей, 37 ранены, сообщает "Украинская правда". С утра в Харькове высадился российский парашютный десант, центр города продолжает обстреливать российская артиллерия.

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