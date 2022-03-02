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    Ответ Лидии Ивановой: ведя бизнес с Россией, надо быть готовым к рискам

    Владелец и руководитель компани Infotark AS (сеть магазинов Büromaailm) Юри Росс. Фото: Andras Kralla

    Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.

    Лидия Иванова опасается, что война и санкции нанесут урон ее бизнесу. Опасения оправданы, но в ответе за происходящее – не эстонское государство, а Владимир Путин, который объявил войну соседнему государству.
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    Лидия Иванова сетует, что ее транспорт застрял в Украине, а клиенты не могут получить свой товар. Но бизнес вообще штука рискованная, а, ведя его рядом со страной-агрессором, надо учитывать, что завтрашний день вообще непредсказуем. Лидия Иванова занимается перевозками из России и Беларуси, но я бы советовал прекратить сотрудничество с режимами Путина и Лукашенко.

    Мирные жители гибнут в Украине, а мы тут плачем, что наш бизнес страдает.

    Самый главный вопрос – не в том, какие санкции Европа вводит против России, а в том, когда российские оккупанты уйдут из Украины. То, что какие-то отрасли остановятся, не так страшно по сравнению с тем, что происходит в Украине. Мирные жители гибнут в Украине, а мы тут плачем, что наш бизнес страдает.
    Лидия Иванова говорит, что на таможне царит неразбериха и бизнесу нужна информационная поддержка. Так и есть: на войне как на войне, границы закрываются, и с таможней неразбериха. И сегодня никто в мире не может ответить, когда это закончится, то есть когда Путин выведет свои войска из Украины.
    Лидия Иванова говорит, что всем как будто все равно, что бизнес в полной ж***. Но мы все будем в ж***, если украинцы сдадутся.

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