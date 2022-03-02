Война в Украине: российские войска вошли в Херсон, Московская биржа вновь отменила торги

Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться

По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.

По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.