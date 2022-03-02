Война в Украине: российские войска вошли в Херсон, Московская биржа вновь отменила торги
Пожар в здании полиции в Харькове после сегодняшнего обстрела.Фото: UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP
Вторжение российских войск в Украину продолжается седьмой день. Основные новости, связанные с ситуацией вокруг Украины, на утро 2 марта:
• Рано утром российский парашютный десант высадился в Харькове
. Всю ночь в городе шли бои, на местном танковом заводе произошел пожар, передает BBC Russian
.
• Поступают сообщения, что российские войска заняли Херсон
- по последним данным, они контролируют вокзал и порт, перед зданием областной госадминистрации стоит российская военная техника, пишет "Украинская правда"
.
• Сегодня утром в Киеве была объявлена воздушная тревога
, в спальных районах минувшей ночью были слышны взрывы, сообщает Sky News
. К городу подошла крупная колонна российской военной техники, ее сопровождают около 15 000 российских военных, информирует Guardian
.
• Власти Украины объявили о том, что местным спецслужбам удалось уничтожить элитное чеченское подразделение
, которое готовило покушение на президента Владимира Зеленского, пишет Daily Mail
.
• Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
дал накануне пресс-конференцию на военной базе в Тапа, в ходе которой вновь заявил о приверженности 5-й статье Североатлантического договора и намерении защищать "каждый дюйм территории союзников НАТО", сообщает ERR
.
• Торги на Московской бирже отменяются третий день подряд
- в среду она также будет закрыта, говорится в распространенном Банком России заявлении
.
• Беларусь удвоила численность своего контингента на границе с Украиной
, воинские части приведены в состояние боеготовности, передает УНИАН
. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что белорусские войска не будут принимать участие в военной интервенции на стороне России.
• Швейцарская компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - в ближайшее время может подать заявление о банкротстве
, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники
. В отношении Nord Stream 2 AG действуют американские санкции, после вторжения России в Украину власти Германии отложили сертификацию газопровода на неопределенный срок.
• Всемирный банк готовит пакет финансовой помощи Украине
в размере 3 млрд долларов, сообщает "Коммерсант"
. Международный валютный фонд (МВФ), тем временем, рассматривает просьбу правительства Украины о предоставлении экстренного финансирования.
• США вслед за Евросоюзом и Британией закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний
, передает CNN
.
• Компания Apple
объявила о прекращение продаж в России в ответ на российское вторжение в Украину. О приостановке технического обслуживания российских самолетов объявила корпорация Boeing
. Свернуть сотрудничество с партнерами из России решила также American Express
. С российского рынка вслед за BP и Shell уходит нефтяной гигант ExxonMobil
, информирует BBC News
.
• Международный уголовный суд в Гааге
(МУС) назначил на 7-8 марта слушания по иску Украины против России. Защищать интересы правительства Украины будет американская юридическая фирма Covington & Burling. Накануне прокурор МУС Карим Хан объявил, что у суда уже имеется достаточно оснований для начала расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, пишет Reuters
.
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