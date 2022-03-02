  • Поделиться:

    Война в Украине: российские войска вошли в Херсон, Московская биржа вновь отменила торги

    Пожар в здании полиции в Харькове после сегодняшнего обстрела.Фото: UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP

    Вторжение российских войск в Украину продолжается седьмой день. Основные новости, связанные с ситуацией вокруг Украины, на утро 2 марта:

    • Рано утром российский парашютный десант высадился в Харькове. Всю ночь в городе шли бои, на местном танковом заводе произошел пожар, передает BBC Russian.
    • Поступают сообщения, что российские войска заняли Херсон - по последним данным, они контролируют вокзал и порт, перед зданием областной госадминистрации стоит российская военная техника, пишет "Украинская правда".
    Читайте также
    1 марта 2022
    Война в Украине: состоялся первый обмен пленными, опытный генерал возглавит оборону Киева
    • Сегодня утром в Киеве была объявлена воздушная тревога, в спальных районах минувшей ночью были слышны взрывы, сообщает Sky News. К городу подошла крупная колонна российской военной техники, ее сопровождают около 15 000 российских военных, информирует Guardian.
    • Власти Украины объявили о том, что местным спецслужбам удалось уничтожить элитное чеченское подразделение, которое готовило покушение на президента Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал накануне пресс-конференцию на военной базе в Тапа, в ходе которой вновь заявил о приверженности 5-й статье Североатлантического договора и намерении защищать "каждый дюйм территории союзников НАТО", сообщает ERR.
    Торги на Московской бирже отменяются третий день подряд - в среду она также будет закрыта, говорится в распространенном Банком России заявлении.
    Читайте также
    1 марта 2022
    Война в Украине: Киев эмитирует военные облигации, Лукашенко обещает не вводить войска
    Беларусь удвоила численность своего контингента на границе с Украиной, воинские части приведены в состояние боеготовности, передает УНИАН. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что белорусские войска не будут принимать участие в военной интервенции на стороне России.
    • Швейцарская компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - в ближайшее время может подать заявление о банкротстве, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. В отношении Nord Stream 2 AG действуют американские санкции, после вторжения России в Украину власти Германии отложили сертификацию газопровода на неопределенный срок.
    Всемирный банк готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 3 млрд долларов, сообщает "Коммерсант". Международный валютный фонд (МВФ), тем временем, рассматривает просьбу правительства Украины о предоставлении экстренного финансирования.
    Читайте также
    1 марта 2022
    Владелец транспортной компании: все с флагами побежали помогать Украине, а нам кто помогать будет?
    • США вслед за Евросоюзом и Британией закрывают свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, передает CNN.
    • Компания Apple объявила о прекращение продаж в России в ответ на российское вторжение в Украину. О приостановке технического обслуживания российских самолетов объявила корпорация Boeing. Свернуть сотрудничество с партнерами из России решила также American Express. С российского рынка вслед за BP и Shell уходит нефтяной гигант ExxonMobil, информирует BBC News.
    Международный уголовный суд в Гааге (МУС) назначил на 7-8 марта слушания по иску Украины против России. Защищать интересы правительства Украины будет американская юридическая фирма Covington & Burling. Накануне прокурор МУС Карим Хан объявил, что у суда уже имеется достаточно оснований для начала расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, пишет Reuters.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме

Война в Украине: российские войска вошли в Херсон, Московская биржа вновь отменила торги Основные новости к этому часу
Промышленники: скоро наступит дефицит металла
Как обезопасить инвестиции в кризисной ситуации?
Инвестор
LHV предложил выплатить рекордные дивиденды
Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.
Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение