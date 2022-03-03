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3 марта 2022 в 14:01 Поделиться:









Эстония поддерживает предоставление Украине ускоренной перспективы вступления в ЕС

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство одобрило предложение министра иностранных дел и поддержало предоставление Украине быстрой и ясной перспективы присоединения к Европейскому союзу и статуса страны-кандидата, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония всегда поддерживала присоединение Украины к Европейскому союзу. «Украина борется за демократию, свободу и всю Европу. Мы должны послать мощный политический сигнал: Украина - это европейское государство, которое ждут в Европейском союзе. Это означает, что Украина должна получить ясную и быструю перспективу присоединения к ЕС. Эстония готова всячески помогать Украине на пути присоединения. Украина - это часть Европы, она одна из нас», - сказала премьер-министр.

Премьер-министр Кая Каллас попросит поддержки идее предоставления Украине статуса страны-кандидата и у руководителей Европейского союза на встрече глав государств и правительств ЕС, которая пройдет на следующей неделе во Франции.

В одобренных на заседании позициях правительство подчеркивает важность того, чтобы Европа оказала Украине всестороннюю поддержку в подготовке к присоединению к ЕС. Также правительство подтверждает готовность Эстонии поделиться с Украиной опытом в части евроинтеграции и поддержать Украину в процессе ее присоединения к ЕС. Правительство также считает необходимым, чтобы Европейский союз быстро договорился о последующих конкретных и амбиционных шагах по интеграции Украины в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в этот понедельник. В тот же день президенты восьми государств ЕС приняли совместное заявление в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата. К заявлению присоединились президенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Словении и Болгарии, позднее к заявлению присоединилась и Венгрия. Во вторник необходимость предоставления Украине ясной перспективы присоединения к ЕС подтвердил Европейский парламент.

Премьер-министр Каллас подписала с президентом Украины Владимиром Зеленским двухстороннее заявление, в котором выражена поддержка Эстонией присоединения Украины к ЕС, еще в мае прошлого года.