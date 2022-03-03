Война в Украине: обстрелы Мариуполя не прекращаются, цена на газ вновь бьет рекорды

Война в Украине: Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, эстонское судно затонуло у Одессы

Российское военное вторжение в Украину продолжается уже восемь дней. Основные события, связанные с ситуацией вокруг Украины, к концу сегодняшнего рабочего дня:

Российское военное вторжение в Украину продолжается уже восемь дней. Основные события, связанные с ситуацией вокруг Украины, к концу сегодняшнего рабочего дня: