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    Война в Украине: обстрелы Мариуполя не прекращаются, цена на газ вновь бьет рекорды

    Из-за непрекращающихся обстрелов в Мариуполе медикам и спасателям крайне сложно эвакуировать раненых с улиц и из жилых домов.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Сегодня - восьмой день вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости вокруг ситуации в Украине к этому часу:

    • Второй раунд переговоров Украины и России в среду вечером так и не начался - ожидается, что встреча состоится сегодня в 15:00. Представители офиса президента Украины сообщили, что украинская делегация едет на переговоры, передает BBC Russian. Встреча пройдет, очевидно, не в Беловежской пуще, как предполагалось ранее - точное место не называется из соображений безопасности.
    Продолжаются интенсивные обстрелы и бомбардировки Мариуполя. По словам мэра города, из-за непрекращающихся обстрелов спасательные службы не могут эвакуировать раненых с улиц и из жилых домов. Представители министерства обороны России предложили местным жителям покинуть город по так называемому "зеленому коридору", информирует BBC News.
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    • Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что c начала российского вторжения в стране погибло по меньшей мере 752 мирных жителя, сообщает CNN. Речь идет только о подтвержденных случаях, реальное количество жертв, вероятно, значительно больше.
    Генеральный штаб Украины оценивает потери российской армии в 9000 человек. Министерство обороны России ранее заявляло менее чем о 500 погибших российских военных, пишет Meduza.io.
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    Цена газа в Европе установила сегодня новый рекорд - 2279 долларов за тысячу кубометров. «Газпром», тем временем, продолжает транзит газа через Украину, информирует "Коммерсант".
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    Лондонская фондовая биржа с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний, пишет Bloomberg.
    Всемирный банк принял решение о свертывании всех своих программ в России и Беларуси, информирует CNBC.
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