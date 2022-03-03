Война в Украине: обстрелы Мариуполя не прекращаются, цена на газ вновь бьет рекорды
Из-за непрекращающихся обстрелов в Мариуполе медикам и спасателям крайне сложно эвакуировать раненых с улиц и из жилых домов.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Сегодня - восьмой день вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости вокруг ситуации в Украине к этому часу:
• Второй раунд переговоров Украины и России в среду вечером так и не начался - ожидается, что встреча состоится сегодня в 15:00
. Представители офиса президента Украины сообщили, что украинская делегация едет на переговоры, передает BBC Russian
. Встреча пройдет, очевидно, не в Беловежской пуще, как предполагалось ранее - точное место не называется из соображений безопасности.
• Продолжаются интенсивные обстрелы и бомбардировки Мариуполя
. По словам мэра города, из-за непрекращающихся обстрелов спасательные службы не могут эвакуировать раненых с улиц и из жилых домов. Представители министерства обороны России предложили местным жителям покинуть город по так называемому "зеленому коридору", информирует BBC News.
• В Черном море к Одессе приближается российский отряд
, состоящий из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров, передает УНИАН
. Ситуация в городе пока остается стабильной.
• Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что c начала российского вторжения в стране погибло по меньшей мере 752 мирных жителя
, сообщает CNN
. Речь идет только о подтвержденных случаях, реальное количество жертв, вероятно, значительно больше.
• Генеральный штаб Украины оценивает потери российской армии в 9000 человек
. Министерство обороны России ранее заявляло менее чем о 500 погибших российских военных, пишет Meduza.io
.
• Министерство финансов Украины осуществило купонный платеж по еврооблигациям
с погашением в сентябре 2022 года, пишет "Экономическая правда"
. "Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме", - утверждает министр финансов страны Сергей Марченко.
• Цена газа в Европе установила сегодня новый рекорд
- 2279 долларов за тысячу кубометров. «Газпром», тем временем, продолжает транзит газа через Украину, информирует "Коммерсант"
.
• Банк России в четверг вновь отменил торги ценными бумагами на Московской бирже
, валютные торги продолжаются.
• Курс доллара в России
сегодня на пике торгов достиг рекордного уровня в 118 рублей, курс евро превысил 124 рубля, сообщает РБК
.
• Лондонская фондовая биржа
с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний, пишет Bloomberg
.
• Всемирный банк
принял решение о свертывании всех своих программ в России и Беларуси, информирует CNBC
.
• Продолжается исход западных компаний и банков из России
: о приостановке деятельности на российском рынке объявили, в числе прочих, Mercedes-Benz, Oracle, H&M, Diageo, Spotify, Citigroup и Lego, передает BBC News
.
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