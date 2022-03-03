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    Война в Украине: Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, эстонское судно затонуло у Одессы

    Запасы продовольствия и медикаментов в Мариуполе на исходе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Российское военное вторжение в Украину продолжается восьмые сутки. Основные события, связанные с ситуацией вокруг Украины, к концу сегодняшнего рабочего дня:

    Южноукраинский город Мариуполь, население которого составляет свыше 440 000 человек, находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам местных жителей, обстрелы жилых районов российской артиллерией не прекращаются ни на час. В городе уже двое суток нарушено водоснабжение, нет электричества и отопления. Запасы продовольствия и медикаментов у населения практически исчерпаны, передает BBC News.
    • Сегодня во второй половине дня на территории Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и России, сообщает УНИАН. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в повестке дня три вопроса: немедленное прекращение огня, перемирие, организация гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
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    3 марта 2022
    ДВ на время открывают статьи, чтобы обеспечить предпринимателей качественной и актуальной информацией
    • В Черном море неподалеку от порта Одессы в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно Helt, которое ходило под панамским флагом, пишет Daily Mail. Судно принадлежало таллиннской компании Vista Shipping Agency AS. Украинские власти предполагают, что судно наскочило на мину. По сведениям "Украинской правды", Helt было обстреляно российскими военными. Как сообщает ERR, все шесть членов экипажа спасены.
    Верховная Рада приняла закон об изъятии российской собственности в Украине - речь идет о национализации находящегося в стране имущества и финансовых активов юридических лиц России. Правительство Украины должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию, информирует BBC Russian.
    • По данным украинского Национального банка, объем выделенной Украине международной помощи к сегодняшнему дню превысил 15 млрд долларов. На спецсчет поддержи вооруженных сил Украины поступило более 6 млрд гривен (примерно 299 млн долларов), передает агентство Xinhua.
    Украинские парламентарии на сегодняшнем заседании утвердили указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. В настоящее время в Украине действует военное положение, введен запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Всеобщая мобилизация должна быть проведена в течение 90 дней. Ранее президент Зеленский утверждал, что оружие будет выдано всем, кто пожелает защищать суверенитет Украины.
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    Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией
    Немецкий автоконцерн Volkswagen приостанавливает производство автомобилей в России до особого распоряжения - это касается двух российских заводов, на которых изготавливают автомобили VW и Skoda. В прошлом году концерн поставил на российский рынок порядка 216 000 автомобилей (около 2,4% от общемирового объема продаж), информирует Bloomberg.
    • Как заявил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в ответ на западные санкции Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах Atlas и Antares, пишет Lenta.ru. Ранее "Роскосмос" приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
    Руководство "Формулы-1" приняло решение расторгнуть контракт на проведение Гран-при России, рассчитанный до 2025 года, сообщает портал Sports.ru. Таким образом, отменяется не только Гран-при России в Сочи в 2022 году, но и гонки под Санкт-Петербургом, где соревнования планировалось проводить с будущего года.

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Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
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В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.
В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.
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