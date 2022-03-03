Война в Украине: Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, эстонское судно затонуло у Одессы
Запасы продовольствия и медикаментов в Мариуполе на исходе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Российское военное вторжение в Украину продолжается восьмые сутки. Основные события, связанные с ситуацией вокруг Украины, к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Южноукраинский город Мариуполь
, население которого составляет свыше 440 000 человек, находится на грани гуманитарной катастрофы
. По словам местных жителей, обстрелы жилых районов российской артиллерией не прекращаются ни на час. В городе уже двое суток нарушено водоснабжение, нет электричества и отопления. Запасы продовольствия и медикаментов у населения практически исчерпаны, передает BBC News
.
• Сегодня во второй половине дня на территории Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и России
, сообщает УНИАН
. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в повестке дня три вопроса: немедленное прекращение огня, перемирие, организация гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
• В Черном море неподалеку от порта Одессы в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно Helt
, которое ходило под панамским флагом, пишет Daily Mail
. Судно принадлежало таллиннской компании Vista Shipping Agency AS. Украинские власти предполагают, что судно наскочило на мину. По сведениям "Украинской правды"
, Helt было обстреляно российскими военными. Как сообщает ERR
, все шесть членов экипажа спасены.
• Верховная Рада приняла закон об изъятии российской собственности в Украине
- речь идет о национализации находящегося в стране имущества и финансовых активов юридических лиц России. Правительство Украины должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию, информирует BBC Russian
.
• По данным украинского Национального банка, объем выделенной Украине международной помощи к сегодняшнему дню превысил 15 млрд долларов
. На спецсчет поддержи вооруженных сил Украины поступило более 6 млрд гривен (примерно 299 млн долларов), передает агентство Xinhua
.
• Украинские парламентарии на сегодняшнем заседании утвердили указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации
. В настоящее время в Украине действует военное положение, введен запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Всеобщая мобилизация должна быть проведена в течение 90 дней
. Ранее президент Зеленский утверждал, что оружие будет выдано всем, кто пожелает защищать суверенитет Украины.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen приостанавливает производство автомобилей в России
до особого распоряжения - это касается двух российских заводов, на которых изготавливают автомобили VW и Skoda. В прошлом году концерн поставил на российский рынок порядка 216 000 автомобилей (около 2,4% от общемирового объема продаж), информирует Bloomberg
.
• Как заявил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в ответ на западные санкции Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей
РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах Atlas и Antares, пишет Lenta.ru
. Ранее "Роскосмос" приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
• Руководство "Формулы-1" приняло решение расторгнуть контракт
на проведение Гран-при России, рассчитанный до 2025 года, сообщает портал Sports.ru
. Таким образом, отменяется не только Гран-при России в Сочи в 2022 году, но и гонки под Санкт-Петербургом, где соревнования планировалось проводить с будущего года.
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