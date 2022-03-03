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Кристьян Кург

3 марта 2022 в 11:45 Поделиться:









«Без госпомощи нас ждет лавина банкротств авиакомпаний»: Magnetic MRO вынуждена уйти с российского рынка

Генеральный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Фото: Andras Kralla

Из-за санкций компания по обслуживанию самолетов Magnetic MRO вынуждена уйти с российского рынка. В то же время гендиректор компании Ристо Мяэотс считает, что запрет на работу лизинговых компаний в России увеличит объемы работы, пишет Äripäev.

Западные страны ввели ряд санкций, которые призваны сдержать авиационный сектор РФ. Во-первых, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же. Во-вторых, компании из США и Европы больше не могут отправлять в Россию самолеты и запчасти для них. Запрещено и техническое обслуживание российской авиатехники.

По словам Мяэотса, Magnetic MRO не обслуживала самолеты российских компаний, а поставляла туда запчасти. В прошлом году на российский рынок пришлось 7% от общего оборота компании. Мяэотс, однако, уверяет – если говорить о прибыльности, то потери будут несколько больше.

«Влияние (санкций – прим.ред.) ощущается. Мы попытаемся компенсировать недополученный доход другими видами деятельности», - сказал Мяэотс.

Не всё так плохо

Евросоюз также ввел санкции в отношении лизинга самолетов. Компании больше не могут сдавать самолеты в аренду российским компаниям, а действующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.

Мяэотс подсчитал, что вышеописанные санкции коснутся 48 компаний, у которых в России находится в общей сложности 487 самолетов: «Теоретически это означает, что оттуда нужно вывезти 487 самолетов, поэтому у многих наших отделений будет работы по горло. Мы должны будем помочь международным лизинговым компаниям доставить самолеты из России, разобраться с документацией, привести их в порядок, снять краску российских авиакомпаний, нанести краску следующего владельца, припарковать. Мы не можем быть уверенными в том, что это компенсирует недополученный доход, но приложим для этого все усилия».

По данным аналитической компании Cirium, в России 980 находятся пассажирских самолетов, из которых 777 находятся в лизинге. Из них 515 самолетов, рыночная стоимость которых составляет почти 10 млрд долларов, арендованы у иностранных компаний.

По словам Мяэотса, Magnetic MRO также активно ищет возможности для выхода на новые рынки. Несколько недель назад компания открыла офис в Майами, США, и уже получила удивительно большое количество заказов.

С Украиной деятельность компании никак не связана, однако в ближайшем будущем это может измениться. Мяэотс отмечает, что у украинцев был очень хорошо развит сектор обслуживания, однако большая его часть сейчас разбомблена. Поэтому при восстановлении авиасообщения Украине, вероятно, придется закупать часть услуг у других стран.

Российские компании ищут альтернативные пути

Как справляются со сложившейся ситуацией российские компании?

«Аэрофлот» объявил о том, что прорабатывает изменение маршрутной сети для минимизации влияния западных санкций.

«Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети, повышению эффективности коммерческих соглашений, а также ведется работа по уточнению санкционных формулировок у европейских регуляторов», - сказано в отчете компании.

По оценке Мяэотса, российские компании также могут доставлять товары через страны, которые не ввели санкции против России: «Мы уже наблюдаем, что количество заказов через турецкие компании растет. Они используют различные способы получения запчастей».

Financial Times сообщил, что Турция вряд ли присоединится к западным санкциям против России. Таким образом страна хочет защитить свою экономику и сохранить дипломатическое равновесие с Россией.

Авиакомпаниям необходимы новые субсидии

Руководитель Magnetic MRO уверен, что война окажет негативное влияние на авиационную сферу. С одной стороны – часть сектора парализована санкциями, с другой – война влияет на людей и эмоционально, из-за чего те меньше путешествуют.

Несмотря на то, что Мяэотс не видит снижения спроса на услуги Magnetic, для многие других авиакомпаний ситуация может быть намного сложнее. Так, Finnair объявила, что закрытие российского воздушного пространства окажет существенное негативное финансовое влияние на компанию, чьи доходы во многом зависели от рейсов в Азию через Россию.

Мяэотс считает, что судьба авиакомпаний зависит от того, решат ли ЕС и его страны-члены поддержать авиакомпании с помощью субсидий, как это было сделано во время коронакризиса:

«Если из Евросоюза не поступит новых разрешений на государственную помощь, мы обязательно увидим большую лавину банкротств. Я думаю, в данном случае разумно было бы помочь, поскольку речь идет о кризисе безопасности. Если мы позволим компаниям разориться, то усугубим этот кризис. Нам нужно, чтобы авиакомпании продолжали работать».