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Война в Украине: к Одессе движется десант, Moody’s понизило рейтинг России до мусорного

Жители Киева готовятся к обороне города.Фото: Vadim Ghirda, AP Photo

Идет восьмой день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Основные события конфликта на утро 3 марта:

• Портовый город Херсон на юге Украины полностью перешел под контроль российских войск, это подтверждают местные власти. Херсон - первый крупный украинский город, захваченный Россией с начала вторжения в Украину, сообщает Sky News.
Минувшей ночью в Киеве несколько раз объявлялась воздушная тревога. По словам очевидцев, интенсивность российских обстрелов за последние сутки заметно возросла. Сотни тысяч жителей украинской столицы опять ночевали в подвалах и в метро, информирует BBC Russian.
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• По данным украинских военных, в Черном море в направлении Одессы в настоящее время движется российский отряд из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров, передает УНИАН.
• Представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков вновь заявил, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город в направлении трассы Киев - Васильков (на юго-запад от украинской столицы), сообщает BBC News.
Министерство обороны Украины пригласило российских матерей приехать в Киев и лично забрать своих сыновей, попавших в плен в ходе военного вторжения России на территорию Украины, пишет Daily Mail.
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Продвижение гигантской колонны российской техники к Киеву застопорилось. Колонну из сотен военных машин, растянувшуюся более чем на 60 км, сопровождает порядка 15 000 военнослужащих. По неподтвержденным данным, у российских военных закончились топливо и запасы продовольствия. Украинские власти сообщают, что российские солдаты по пути грабят магазины, чтобы добыть еду, информирует BBC News.
Число жителей Украины, покинувших страну из-за военного конфликта, к сегодняшнему дню превысило миллион человек, сообщает Агентство ООН по делам беженцев. За последние три дня количество беженцев из Украины удвоилось. Если сравнивать масштабы нынешнего гуманитарного кризиса, то за весь 2015 год Сирию, Ирак и Афганистан покинуло около 1,3 млн человек, передает Al Jazeera.
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Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией в ходе вторжения в Украину. Ранее 39 стран подали иск против России по обвинению в военных преступлениях на территории Украины.
Агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на шесть ступеней до мусорного - с Baa3 до B3 с негативным прогнозом, сообщает Bloomberg. Агентство Fitch также снизило кредитный рейтинг России с В до ВВВ (аналогично, с негативным прогнозом).
Цены на нефть на фоне продолжающегося военного конфликта в Украине достигли девятилетнего максимума: Brent уже стоит свыше 118 долларов за баррель, WTI - более 114 долларов за баррель, пишет Financial Times. Биржевые цены на пшеницу после захвата Херсона российскими военными поднялись до 11 долларов за бушель.

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