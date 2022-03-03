Война в Украине: к Одессе движется десант, Moody’s понизило рейтинг России до мусорного
Жители Киева готовятся к обороне города.Фото: Vadim Ghirda, AP Photo
Идет восьмой день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Основные события конфликта на утро 3 марта:
• Портовый город Херсон на юге Украины полностью перешел под контроль российских войск
, это подтверждают местные власти. Херсон - первый крупный украинский город, захваченный Россией с начала вторжения в Украину, сообщает Sky News
.
• Минувшей ночью в Киеве несколько раз объявлялась воздушная тревога
. По словам очевидцев, интенсивность российских обстрелов за последние сутки заметно возросла. Сотни тысяч жителей украинской столицы опять ночевали в подвалах и в метро, информирует BBC Russian
.
• По данным украинских военных, в Черном море в направлении Одессы в настоящее время движется российский отряд
из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров, передает УНИАН
.
• Представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков вновь заявил, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город
в направлении трассы Киев - Васильков (на юго-запад от украинской столицы), сообщает BBC News
.
• Министерство обороны Украины пригласило российских матерей приехать в Киев
и лично забрать своих сыновей, попавших в плен в ходе военного вторжения России на территорию Украины, пишет Daily Mail
.
• Продвижение гигантской колонны российской техники к Киеву застопорилось
. Колонну из сотен военных машин, растянувшуюся более чем на 60 км, сопровождает порядка 15 000 военнослужащих. По неподтвержденным данным, у российских военных закончились топливо и запасы продовольствия. Украинские власти сообщают, что российские солдаты по пути грабят магазины, чтобы добыть еду, информирует BBC News
.
• Число жителей Украины, покинувших страну из-за военного конфликта, к сегодняшнему дню превысило миллион человек
, сообщает Агентство ООН по делам беженцев. За последние три дня количество беженцев из Украины удвоилось. Если сравнивать масштабы нынешнего гуманитарного кризиса, то за весь 2015 год Сирию, Ирак и Афганистан покинуло около 1,3 млн человек, передает Al Jazeera
.
• Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о начале расследования возможных военных преступлений
, совершенных Россией в ходе вторжения в Украину. Ранее 39 стран подали иск против России по обвинению в военных преступлениях на территории Украины.
• Агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг России
на шесть ступеней до мусорного - с Baa3 до B3 с негативным прогнозом, сообщает Bloomberg
. Агентство Fitch также снизило кредитный рейтинг России с В до ВВВ (аналогично, с негативным прогнозом).
• Цены на нефть на фоне продолжающегося военного конфликта в Украине достигли девятилетнего максимума
: Brent уже стоит свыше 118 долларов за баррель, WTI - более 114 долларов за баррель, пишет Financial Times
. Биржевые цены на пшеницу после захвата Херсона российскими военными поднялись до 11 долларов за бушель.
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Акции производителя одежды Silvano подешевели на 50% по сравнению с пятничной ценой закрытия из-за того, что основной бизнес компании находится в России и Беларуси. Биржа добавила акцию Silvano в список для дополнительного контроля, пишет
Ответ Лидии Ивановой: ведя бизнес с Россией, надо быть готовым к рискам
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
Ответ Лидии Ивановой: ведя бизнес с Россией, надо быть готовым к рискам
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.