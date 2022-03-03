Руководитель производителя редкоземельных металлов NPM Silmet Райво Васну.Фото: Liis Treimann

Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией

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Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет Äripäev.

Глава Торгово-промышленной палаты Майт Палтс рассказывает, что на данный момент самой большой проблемой эстонских предпринимателей является то, что 70% российских банков будут отрезаны от мировой финансовой системы. Пока что санкции не затрагивают только Сбербанк и Газпромбанк, которые активно ведут деятельность в энергетическом секторе.

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