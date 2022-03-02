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2 марта 2022 в 12:43 Поделиться:









Официально: ЕС отключит от SWIFT семь российских банков и запретит поставлять в Россию евро

Иллюстративное фото. Фото: Rafael Henrique

Евросоюз в рамках санкций, наложенных из-за вторжения России в Украину, с 12 марта отключает от системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков.

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А именно: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, сообщает «Медуза».

Также вводится запрет на продажу, поставку и экспорт в Россию физическим и юридическим лицам, а также госструктурам банкнот, деноминированных в евро, сообщается в Официальном журнале Евросоюза.

Запрет не распространяется на физических лиц, путешествующих в Россию, и членов их семей, въезжающих в РФ вместе с ними, а также дипломатические миссии, консульства и международные организации.

Запрет на ввоз евро вступает в силу с момента опубликования решения в Официальном журнале Евросоюза.