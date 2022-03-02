Официально: ЕС отключит от SWIFT семь российских банков и запретит поставлять в Россию евро
Иллюстративное фото. Фото: Rafael Henrique
Евросоюз в рамках санкций, наложенных из-за вторжения России в Украину, с 12 марта отключает от системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков.
А именно: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, сообщает «Медуза».
Также вводится запрет на продажу, поставку и экспорт в Россию физическим и юридическим лицам, а также госструктурам банкнот, деноминированных в евро, сообщается в Официальном журнале Евросоюза.
Запрет не распространяется на физических лиц, путешествующих в Россию, и членов их семей, въезжающих в РФ вместе с ними, а также дипломатические миссии, консульства и международные организации.
Запрет на ввоз евро вступает в силу с момента опубликования решения в Официальном журнале Евросоюза.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
LHV предложил выплатить рекордные дивиденды
Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.
Благодаря рекордным финансовым показателям за год LHV Group предлагает выплатить акционерам самые большие дивиденды в истории предприятия.
Акции Silvano упали на 50% за два дня
Акции производителя одежды Silvano подешевели на 50% по сравнению с пятничной ценой закрытия из-за того, что основной бизнес компании находится в России и Беларуси. Биржа добавила акцию Silvano в список для дополнительного контроля, пишет
Акции производителя одежды Silvano подешевели на 50% по сравнению с пятничной ценой закрытия из-за того, что основной бизнес компании находится в России и Беларуси. Биржа добавила акцию Silvano в список для дополнительного контроля, пишет
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.
В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.