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dv.ee

4 марта 2022 в 9:47 Поделиться:









Правительство запретило оказывать помощь российским и белорусским вооруженным силам или формированиям

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

В связи с российско-белорусским военным нападением на Украину правительство приняло решение, которым запретило присоединяться к российским или белорусским вооруженным силам и формированиям, оказывать им военную или невоенную помощь или иным образом участвовать в их деятельности, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Цель санкции, установленной постановлением правительства - защитить безопасность Эстонии, а также поддержать международную безопасность и восстановление мира, препятствуя вербовке новых людей на сторону агрессоров или оказанию им любой помощи.

Запрет на вступление в вооруженные силы или формирования России или Беларуси, оказание им помощи или участие в их деятельности иным способом распространяется на всех, кто находится на территории Эстонии, а также на граждан Эстонии и зарегистрированных в Эстонии юридических лиц за границей. Пенитенциарный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет за нарушение государственной санкции.