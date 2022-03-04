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    Правительство запретило оказывать помощь российским и белорусским вооруженным силам или формированиям

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    В связи с российско-белорусским военным нападением на Украину правительство приняло решение, которым запретило присоединяться к российским или белорусским вооруженным силам и формированиям, оказывать им военную или невоенную помощь или иным образом участвовать в их деятельности, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

    Цель санкции, установленной постановлением правительства - защитить безопасность Эстонии, а также поддержать международную безопасность и восстановление мира, препятствуя вербовке новых людей на сторону агрессоров или оказанию им любой помощи.
    Запрет на вступление в вооруженные силы или формирования России или Беларуси, оказание им помощи или участие в их деятельности иным способом распространяется на всех, кто находится на территории Эстонии, а также на граждан Эстонии и зарегистрированных в Эстонии юридических лиц за границей. Пенитенциарный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет за нарушение государственной санкции.

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