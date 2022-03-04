Война в Украине: "Газпром" перестал качать газ через Польшу, Швейцария замораживает российские криптоактивы
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, с 2000 года станция полностью закрыта.Фото: GLEB GARANICH, Reuters/Scanpix
Девятые сутки продолжается вторжение российских войск на территорию Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украины к концу сегодняшнего рабочего дня:
• "Газпром" сегодня остановил прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа"
через Польшу в Германию. По данным немецкого оператора Gascade, причина в том, что "почти совпали заявки на прямую и реверсную прокачку". При этом компания продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает "Интерфакс"
.
• Швейцария замораживает все размещенные на ее территории криптоактивы, принадлежащие гражданам России
и российским предприятиям, в отношении которых действуют санкции ЕС, пишет Financial Times
.
• Третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта
, передает УНИАН
. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры до сих пор происходили в Беларуси, поскольку российская сторона отказывается от любых других стран-посредников. По его словам, не исключено, что следующий раунд пройдет в Турции, Польше или Венгрии. "Беларусь используется как плацдарм для атаки на наши города", - пояснил Подоляк.
• Мэр Херсона Игорь Колыхаев утверждает, что российские военные не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью
, пишет "Украинская правда"
. Запасы продовольствия в Херсоне практически на нуле. В занятом российскими войсками Херсоне пропала мобильная связь. Мобильный оператор Kyivstar объясняет это "многочисленными повреждениями оптоволоконной сети".
• Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал Украину и Россию провести встречу на территории Чернобыльской АЭС
. По его словам, стороны конфликта должны прийти к соглашению о том, каким образом избежать дальнейших нападений на атомные электростанции в Украине, информирует EU Observer
. Аварийная Чернобыльская АЭС, которая находится на севере страны, была полностью закрыта в конце 2000 года. В настоящее время вокруг нее установлена 30-километровая зона отчуждения.
• НАТО подтверждает применение запрещенных кассетных бомб российскими войсками на территории Украины
. Ранее об этом сообщали журналисты Bellingcat и правозащитники из Human Rights Watch. Международная конвенция о запрещении кассетных боеприпасов действует с 2010 года. Россия, Украина, США и Китай ее не подписали, передает BBC Russian
. Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе конфликта в Украине.
• Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил отказом на призыв президента Украины Владимира Зеленского установить бесполетную зону
над территорией страны. По словам Столтенберга, он понимает отчаяние Украины, однако подобный шаг со стороны НАТО "может привести к полномасштабной войне в Европе с участием гораздо большего числа стран", пишет Financial Times
.
• Microsoft в ответ на вторжение российских войск в Украину временно прекращает поставки новых товаров
и предоставление услуг на территории России, сообщает Bloomberg
.
• О полном прекращении всех операций в России и Беларуси объявила сегодня международная курьерская служба FedEx
. Из соображений безопасности FedEx также приостанавливает деятельность в Украине, информирует MarketWatch
.
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