Война в Украине: Россия может провозгласить Херсонскую народную республику, компании "Яндекс" угрожает дефолт
Последствия российского обстрела жилых кварталов Чернигова.Фото: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRAINE, Reuters/Scanpix
Идет девятый день вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к этому часу:
• В Брюсселе проходит экстренная встреча Евроатлантического совета
, в которой принимают участие министры иностранных дел стран-членов НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Приглашены также представители Финляндии, Швеции и Украины, пишет "Европейская правда"
. Участники встречи намерены скоординировать свои дальнейшие действия в ответ на российское вторжение в Украину. Украинская делегация собирается просить руководство НАТО о поставках новых комплексов противовоздушной обороны.
• Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль России
. Судя по всему, в настоящее время продолжает работу лишь один из шести реакторов станции. Радиационный фон после обстрела и пожара остается в норме. Западные лидеры выступили с осуждением захвата украинской атомной электростанции. По словам британского премьера Бориса Джонсона, российское нападение на АЭС "напрямую угрожает безопасности всей Европы", информирует Daily Mail
.
• Растет число жертв обстрелов жилых кварталов в Чернигове
- местные власти сообщают уже о 47 погибших мирных жителях, сообщает BBC News
.
• По сведениям украинского Центра противодействия дезинформации
при Совете национальной обороны, российские войска, занявшие Херсон, в ближайшие дни собираются провозгласить в городе так называемую Херсонскую народную республику
по аналогии с Донецком и Луганском. Для этого в центре Херсона российская военная администрация организует "митинг народного волеизъявления", участников которого свозят автобусами из других регионов.
• Гигантская российская военная колонна, растянувшаяся более чем на 60 км, добралась до аэропорта под Киевом
(25 км от центра города) и не двигается вперед вот уже двое суток, информирует Financial Times
. Российские части испытывают крайне серьезные проблемы с логистикой и поставками топлива. Очевидцы сообщают о десятках брошенных российских военных машинах по всей стране.
• За минувшую неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено по меньшей мере три покушения
. Как утверждает Times
, все попытки убить Зеленского были предотвращены украинскими спецслужбами благодаря помощи сотрудников ФСБ в Украине, выступивших против российского вторжения.
• Госдума России единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии
и призывы к санкциям, информирует "Коммерсант"
. За "дискредитацию вооруженных сил" в России теперь могут посадить за решетку на срок до 15 лет.
• Государственная корпорация "Роскосмос" отменила сегодня запуск ракеты-носителя «Союз»
с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур, сообщают "Ведомости"
. «Роскосмос» снимает ракету со стартового комплекса и перевозит ее в монтажно-испытательный корпус. Аппарат разберут на части для последующего хранения.
• Руководство российской компании "Яндекс" предупредило инвесторов о риске дефолта
из-за приостановки торгов ценными бумагами компании на бирже Nasdaq, пишет The Bell
. Речь идет о бондах с погашением в 2025 году на общую сумму 1,25 млрд долларов. Если торги на Nasdaq приостанавливаются более чем на пять торговых дней, держатели имеют право потребовать выкупа облигаций, однако для этого у "Яндекс" на сегодня недостаточно средств.
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