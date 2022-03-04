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    Война в Украине: Россия может провозгласить Херсонскую народную республику, компании "Яндекс" угрожает дефолт

    Последствия российского обстрела жилых кварталов Чернигова.Фото: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRAINE, Reuters/Scanpix

    Идет девятый день вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к этому часу:

    В Брюсселе проходит экстренная встреча Евроатлантического совета, в которой принимают участие министры иностранных дел стран-членов НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Приглашены также представители Финляндии, Швеции и Украины, пишет "Европейская правда". Участники встречи намерены скоординировать свои дальнейшие действия в ответ на российское вторжение в Украину. Украинская делегация собирается просить руководство НАТО о поставках новых комплексов противовоздушной обороны.
    Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль России. Судя по всему, в настоящее время продолжает работу лишь один из шести реакторов станции. Радиационный фон после обстрела и пожара остается в норме. Западные лидеры выступили с осуждением захвата украинской атомной электростанции. По словам британского премьера Бориса Джонсона, российское нападение на АЭС "напрямую угрожает безопасности всей Европы", информирует Daily Mail.
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    Растет число жертв обстрелов жилых кварталов в Чернигове - местные власти сообщают уже о 47 погибших мирных жителях, сообщает BBC News.
    По сведениям украинского Центра противодействия дезинформации при Совете национальной обороны, российские войска, занявшие Херсон, в ближайшие дни собираются провозгласить в городе так называемую Херсонскую народную республику по аналогии с Донецком и Луганском. Для этого в центре Херсона российская военная администрация организует "митинг народного волеизъявления", участников которого свозят автобусами из других регионов.
    Гигантская российская военная колонна, растянувшаяся более чем на 60 км, добралась до аэропорта под Киевом (25 км от центра города) и не двигается вперед вот уже двое суток, информирует Financial Times. Российские части испытывают крайне серьезные проблемы с логистикой и поставками топлива. Очевидцы сообщают о десятках брошенных российских военных машинах по всей стране.
    За минувшую неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено по меньшей мере три покушения. Как утверждает Times, все попытки убить Зеленского были предотвращены украинскими спецслужбами благодаря помощи сотрудников ФСБ в Украине, выступивших против российского вторжения.
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    Госдума России единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии и призывы к санкциям, информирует "Коммерсант". За "дискредитацию вооруженных сил" в России теперь могут посадить за решетку на срок до 15 лет.
    Государственная корпорация "Роскосмос" отменила сегодня запуск ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур, сообщают "Ведомости". «Роскосмос» снимает ракету со стартового комплекса и перевозит ее в монтажно-испытательный корпус. Аппарат разберут на части для последующего хранения.
    Руководство российской компании "Яндекс" предупредило инвесторов о риске дефолта из-за приостановки торгов ценными бумагами компании на бирже Nasdaq, пишет The Bell. Речь идет о бондах с погашением в 2025 году на общую сумму 1,25 млрд долларов. Если торги на Nasdaq приостанавливаются более чем на пять торговых дней, держатели имеют право потребовать выкупа облигаций, однако для этого у "Яндекс" на сегодня недостаточно средств.

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