Война в Украине: захвачена АЭС в Запорожье, затоплен флагман украинского флота
Обстрел Запорожской АЭС российскими войсками.Фото: Zaporizhzhia nuclear power plant via AP
Вторжение России на украинскую территорию продолжается девятый день. Мы подготовили для вас подборку главных новостей, связанных с ситуацией вокруг Украины, на утро 4 марта:
• УНИАН сообщает
, что российские военные захватили территорию Запорожской АЭС
. Сегодня рано утром энергоблоки и здания крупнейшей в Европе атомной электростанции (6 ядерных реакторов) подверглись массированному обстрелу со стороны российских войск. Начался пожар, который позже был с большим трудом ликвидирован. Есть раненые, их количество уточняется. Уровень радиации остается в норме.
• В результате авиаударов российских войск по жилым кварталам в Чернигове погибли по меньшей мере 33 мирных жителя
, 18 ранены, информирует "Украинская правда"
.
• В Беларуси накануне завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной
. Делегации договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения и доставки медикаментов в места боев, передает BBC Russian
.
• Украинские моряки затопили в порту Николаева фрегат "Гетман Сагайдачный"
- флагман военно-морского флота Украины. Сообщение о том, что после войны корабль "быстро поднимут и восстановят" опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
при правительстве Украины. Фрегат стоял в порту на ремонте, вооружение ранее было демонтировано.
• Следователи Международного уголовного суда в Гааге (МУС) выехали в Украину
для проведения расследования по коллективному международному иску 39 стран против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, пишет Guardian
.
• Как сообщает "Украинская правда"
, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада белорусской армии получила приказ о пересечении границы с Украиной
, однако часть солдатов и офицеров отказывается его выполнять: "Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое".
• Администрация США ввела персональные санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей
, информирует Forbes
. В очередном санкционном списке значатся Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Алишер Усманов и Николай Токарев. Санкции также распространяются на членов их семей (за исключением Пескова и Усманова).
• Банк России принял решение не возобновлять 4 марта 2022 года торги
ценными бумагами на Московской бирже, пишет "Коммерсант"
.
• На фоне продолжающейся войны в Украине растут биржевые цены на пшеницу, информирует Bloomberg
. Трейдеры опасаются значительных перебоев с поставками. Фьючерсы на бирже в Чикаго подорожали на 6,6% до 12,09 долларов за бушель - последний раз подобное наблюдалось в 2008 году. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы.
• Американский производитель процессоров Intel объявил о прекращении всех поставок на территорию России и Беларуси
. Решение руководства компании распространяется как на серверные, так и на потребительские процессоры. Ранее поставки своей продукции в Россию приостановил еще один крупнейший в мире производитель процессоров - компания AMD.
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