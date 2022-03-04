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    Война в Украине: захвачена АЭС в Запорожье, затоплен флагман украинского флота

    Обстрел Запорожской АЭС российскими войсками.Фото: Zaporizhzhia nuclear power plant via AP

    Вторжение России на украинскую территорию продолжается девятый день. Мы подготовили для вас подборку главных новостей, связанных с ситуацией вокруг Украины, на утро 4 марта:

    УНИАН сообщает, что российские военные захватили территорию Запорожской АЭС. Сегодня рано утром энергоблоки и здания крупнейшей в Европе атомной электростанции (6 ядерных реакторов) подверглись массированному обстрелу со стороны российских войск. Начался пожар, который позже был с большим трудом ликвидирован. Есть раненые, их количество уточняется. Уровень радиации остается в норме.
    • В результате авиаударов российских войск по жилым кварталам в Чернигове погибли по меньшей мере 33 мирных жителя, 18 ранены, информирует "Украинская правда".
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    • В Беларуси накануне завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения и доставки медикаментов в места боев, передает BBC Russian.
    Украинские моряки затопили в порту Николаева фрегат "Гетман Сагайдачный" - флагман военно-морского флота Украины. Сообщение о том, что после войны корабль "быстро поднимут и восстановят" опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины. Фрегат стоял в порту на ремонте, вооружение ранее было демонтировано.
    Следователи Международного уголовного суда в Гааге (МУС) выехали в Украину для проведения расследования по коллективному международному иску 39 стран против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, пишет Guardian.
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    Как сообщает "Украинская правда", 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада белорусской армии получила приказ о пересечении границы с Украиной, однако часть солдатов и офицеров отказывается его выполнять: "Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое".
    Администрация США ввела персональные санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, информирует Forbes. В очередном санкционном списке значатся Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Алишер Усманов и Николай Токарев. Санкции также распространяются на членов их семей (за исключением Пескова и Усманова).
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    Банк России принял решение не возобновлять 4 марта 2022 года торги ценными бумагами на Московской бирже, пишет "Коммерсант".
    • На фоне продолжающейся войны в Украине растут биржевые цены на пшеницу, информирует Bloomberg. Трейдеры опасаются значительных перебоев с поставками. Фьючерсы на бирже в Чикаго подорожали на 6,6% до 12,09 долларов за бушель - последний раз подобное наблюдалось в 2008 году. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы.
    Американский производитель процессоров Intel объявил о прекращении всех поставок на территорию России и Беларуси. Решение руководства компании распространяется как на серверные, так и на потребительские процессоры. Ранее поставки своей продукции в Россию приостановил еще один крупнейший в мире производитель процессоров - компания AMD.

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Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
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