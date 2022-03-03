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    Эстония планирует предоставить на рынок 5000 тонн топлива из резервных запасов

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.Фото: Liis Treimann

    Министерство экономики и коммуникаций, а также управляющее действительными запасами государства AS Эстонский центр резервов (ЭЦР) внесли правительству предложение принять участие в глобальной инициативе Международного энергетического агентства (МЭА) по обеспечению надежности поставок на топливном рынке и предоставить на рынок 5000 тонн из резерва топлива Эстонии.

    «Российская агрессия в Украине вызвала напряженность на мировых топливных рынках, в результате чего страны-члены МЭА приняли твердое политическое и экономическое решение совместно принять к использованию часть стратегических запасов топлива», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
    «Хотя российские энергоносители в целом составляют на рынке Европейского союза и мира значительную долю, МЭА и страны-члены Европейского союза обладают достаточными резервами и альтернативными каналами снабжения, чтобы обеспечить поставки моторного топлива и на тот случай, если восточные поставки сократятся или прекратятся совсем», - добавил он.
    Согласно решению МЭА, страны-члены возьмут из своих стратегических запасов топлива для использования 60 миллионов баррелей, что составляет четыре процента от общего резерва нефтепродуктов входящих в объединение стран, который образует в общей сложности 1,5 млрд тонн. Половина принимаемого к использованию количества обещали предоставить на рынок Соединенные Штаты Америки, остальное - другие страны.
    Цель принятия к использованию стратегических резервов заключается не в стабилизации цен на нефть, а является вкладом в обеспечение надежности поставок жидкого топлива в нынешней волатильной ситуации. Увеличение предложения дает рынкам сигнал о решимости МЭА и ЕС в случае необходимости вмешаться и обеспечить достаточность поставок, сообщается в пресс-релизе.
    Россия является третьим по величине нефтедобытчиком в мире и самым крупным экспортером с объемом 5 миллионов баррелей в день. 60% российского экспорта нефтепродуктов идет в Европу и 20% - в Китай.
    По словам председателя правления Эстонского центра резервов Прийта Энока, Эстонское государство уже более десяти лет обладает резервом дизельного топлива, бензина и авиационного топлива в объеме, соответствующем 90-дневному потреблению. Эти резервы можно использовать для решения как региональных проблем, так и проблем с региональными поставками.
    «Теперь мы планируем впервые в рамках общей акции предоставить от Эстонии на рынок 36 тысяч баррелей, т.е. 5000 тонн, которые образуют два процента от нашего резерва. Поскольку Эстония хранит свои резервы в виде готового продукта, то потенциальными покупателями являются занимающиеся оптовой продажей топлива предприятия стран соседних регионов», - сказал Энок.
    ЭЦР постоянно отслеживает и анализирует происходящее на топливном рынке Эстонии, и ведет тесное сотрудничество с нашими топливными предприятиями и международными партнерскими агентствами. Общая оснащенность Эстонии моторным топливом хорошая, и коммерческие резервы наших предприятий в последнее время даже немного выросли, поэтому прямых проблем со снабжением у нас и в ближайших регионах не ожидается.
    Эстония первой из стран Балтии присоединилась к Международному энергетическому агентству уже в 2013 году и активно участвует в работе этой организации. Председатель правления ЭЦР Прийт Энок является председателем рабочих групп МЭА по надежности снабжения и топливному рынку. МЭА было основано развитыми промышленными странами в 1974 году во время нефтяного кризиса в противовес странам-производителям нефти.
    Нынешнее решение о координированном принятии к использованию резервов членов МЭА - четвертое в истории организации. Ранее это делалось в 1991 году из-за Войны в заливе, в 2005 году для смягчения последствий урагана Катрина и в 2011 году - в связи с гражданской войной в Ливии.

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