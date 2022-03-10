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    Война в Украине: Зеленский конфискует российское имущество, начинается битва за Киев

    Российские войска сегодня атаковали Киев со стороны города Ирпень (на снимке).Фото: ARIS MESSINIS, AFP

    Завершаются пятнадцатые сутки с начала российской военной интервенции на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    Российская армия сегодня предприняла две атаки на Киев - одну со стороны осажденного города Ирпень, другую - через восточный район Бровары. Колонна российских танков и бронетехники после обстрела украинской артиллерией была вынуждена повернуть назад. Как отмечают военные эксперты, перегруппировка российских войск завершена, начинается полномасштабная битва за Киев, пишет Daily Mail.
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, с начала войны город покинул каждый второй киевлянин. Сейчас в украинской столице, как утверждает Кличко, остается чуть меньше 2 млн жителей, сообщает "Украинская правда".
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    Продолжаются интенсивные обстрелы осажденного российскими войсками Мариуполя, сообщается о новых разрушениях в центре города. Колонна с гуманитарной помощью, которая сегодня пыталась прорваться к Мариуполю, из-за обстрелов была вынуждена в очередной раз повернуть назад, передает Sky News. В Мариуполе уже много дней нет электричества, отопления, питьевой воды и лекарств, запасы продовольствия у населения на нуле.
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества, принадлежащего российским юридическим лицам в Украине. О физических лицах в законе речь не идет, уточняет BBC Russian. Конфискация российского имущества будет производиться без какой-либо компенсации его стоимости.
    С начала военного вторжения России в Украину в стране погиб 71 ребенок, свыше 100 детей получили ранения, информирует уполномоченная по права человека в Украине Людмила Денисова.
    Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Politico. С 2017 года бывший канцлер занимает пост председателя совета директоров "Роснефти". Информированные источники утверждают, что Шрёдер готов посредничать на переговорах между Россией и Украиной.
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    Goldman Sachs первым из крупных американских инвестиционных банков сворачивает деятельность в России, сообщает Financial Times. Риск кредитных убытков Goldman Sachs в России по состоянию на февраль 2022 года оценивался в 650 млн долларов.
    Футбольный клуб британской Премьер-лиги "Челси", собственником которого является российский миллиардер Роман Абрамович, больше не имеет права продавать билеты на матчи - доступ на стадион получат лишь обладатели уже проданных годовых абонементов. Клуб сообщил о закрытии собственных магазинов, торгующих атрибутикой и сувенирами. Ранее британское правительство заморозило все активы Абрамовича на территории Соединенного Королевства - это относится и к "Челси". Продажа клуба также заблокирована, новые контракты с игроками заключать запрещено, информирует BBC Russian.

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