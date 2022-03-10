Война в Украине: Зеленский конфискует российское имущество, начинается битва за Киев

Фонд EfTEN значительно увеличил прибыль

За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет

За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет