Война в Украине: Зеленский конфискует российское имущество, начинается битва за Киев
Российские войска сегодня атаковали Киев со стороны города Ирпень (на снимке).Фото: ARIS MESSINIS, AFP
Завершаются пятнадцатые сутки с начала российской военной интервенции на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Российская армия сегодня предприняла две атаки на Киев
- одну со стороны осажденного города Ирпень, другую - через восточный район Бровары. Колонна российских танков и бронетехники после обстрела украинской артиллерией была вынуждена повернуть назад. Как отмечают военные эксперты, перегруппировка российских войск завершена, начинается полномасштабная битва за Киев, пишет Daily Mail
.
• По словам мэра Киева Виталия Кличко, с начала войны город покинул каждый второй киевлянин
. Сейчас в украинской столице, как утверждает Кличко, остается чуть меньше 2 млн жителей, сообщает "Украинская правда"
.
• Продолжаются интенсивные обстрелы осажденного российскими войсками Мариуполя
, сообщается о новых разрушениях в центре города. Колонна с гуманитарной помощью, которая сегодня пыталась прорваться к Мариуполю, из-за обстрелов была вынуждена в очередной раз повернуть назад, передает Sky News
. В Мариуполе уже много дней нет электричества, отопления, питьевой воды и лекарств, запасы продовольствия у населения на нуле.
• Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества, принадлежащего российским юридическим лицам
в Украине. О физических лицах в законе речь не идет, уточняет BBC Russian
. Конфискация российского имущества будет производиться без какой-либо компенсации его стоимости.
• С начала военного вторжения России в Украину в стране погиб 71 ребенок
, свыше 100 детей получили ранения, информирует уполномоченная по права человека в Украине Людмила Денисова
.
• Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным
, пишет Politico
. С 2017 года бывший канцлер занимает пост председателя совета директоров "Роснефти". Информированные источники утверждают, что Шрёдер готов посредничать на переговорах между Россией и Украиной.
• Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, за последние дни российские войска подвергли обстрелам 63 больницы
на территории страны. Пятеро медиков погибли, более 10 тяжело ранены, передает УНИАН
.
• Goldman Sachs первым из крупных американских инвестиционных банков сворачивает деятельность в России
, сообщает Financial Times
. Риск кредитных убытков Goldman Sachs в России по состоянию на февраль 2022 года оценивался в 650 млн долларов.
• Футбольный клуб британской Премьер-лиги "Челси"
, собственником которого является российский миллиардер Роман Абрамович, больше не имеет права продавать билеты на матчи
- доступ на стадион получат лишь обладатели уже проданных годовых абонементов. Клуб сообщил о закрытии собственных магазинов, торгующих атрибутикой и сувенирами. Ранее британское правительство заморозило все активы Абрамовича на территории Соединенного Королевства - это относится и к "Челси". Продажа клуба также заблокирована, новые контракты с игроками заключать запрещено, информирует BBC Russian
.
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