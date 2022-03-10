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    Война в Украине: начинаются переговоры в Анталье, Киеву предоставят многомиллиардную помощь

    Украинские военные сообщают о пяти подбитых российских танках под Киевом.Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo

    Военное вторжение России в Украину продолжается пятнадцатый день. Главные новости о ситуации вокруг Украины на утро 10 марта:

    Сегодня в Анталье проходит трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Украины, России и Турции. Самолеты Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова уже приземлились в Анталье, Лавров до начала переговоров встречается с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Lenta.ru.
    Минувшей ночью под Киевом украинские военные провели контратаку, подбиты пять российских танков, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Украины.
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    • Согласно информации местных властей, накануне в ходе российского авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе пострадало 17 человек (в том числе беременные женщины), погибли трое, пишет BBC Russian.
    Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Польшу. У Харрис есть шанс напрямую разрешить разногласия между странами НАТО, касающиеся передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Ранее власти Польши предложили перебросить свои боевые самолеты на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы затем передать их Украине, однако против этого выступили американские чиновники и немецкое руководство, расценив подобный шаг как "неприемлемый" и "крайне рискованный", информирует BBC News.
    На сегодняшнем саммите Евросоюза, как ожидается, будет официально объявлено о мерах по сокращению зависимости стран ЕС от российских энергоносителей. Кроме того, Брюссель собирается увеличить расходы на оборону, передает Reuters.
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    Руководство Международного валютного фонда (МВФ) предоставит Украине пакет помощи объемом 1,4 млрд долларов, пишет Al Jazeera. Война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, масштабному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности, констатировала глава МВФ Кристалина Георгиева.
    Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение 13,6 млрд долларов на экстренную помощь Украине. Примерно 6,5 млрд из этой суммы получит министерство обороны США для оказания Украине военной поддержки, остальное будет направлено на гуманитарную и экономическую помощь. В Сенате по проекту еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен, сообщает Bloomberg.
    Итальянская энергетическая корпорация Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России. Решение принято в связи с вводом российских войск на Украину, передает Reuters.
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    С сегодняшнего дня в международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт и прием клиринговых транзакций от российских клиентов. Все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме, но при этом ими нельзя будет расплатиться за пределами России или оплатить покупки в зарубежных онлайн-магазинах, информирует Meduza.io.
    Еще несколько крупных международных компаний объявили о том, что прекращают работу на российском рынке - среди них разработчики видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo, пивоваренный концерн Carlsberg, горнодобывающий гигант Rio Tinto, поставщик принтеров Epson, а также производители строительной техники Caterpillar и John Deere, сообщает Financial Times.
    Социальная сеть Twitter запустила собственное веб-приложение для браузера Tor. В России Twitter с недавнего времени заблокирован, однако пользователи могут без проблем обходить блокировки и сохранять анонимность в сети при помощи браузера Tor, напоминает BBC Russian.

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