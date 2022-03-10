Война в Украине: начинаются переговоры в Анталье, Киеву предоставят многомиллиардную помощь
Украинские военные сообщают о пяти подбитых российских танках под Киевом.Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo
Военное вторжение России в Украину продолжается пятнадцатый день. Главные новости о ситуации вокруг Украины на утро 10 марта:
• Сегодня в Анталье проходит трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Украины, России и Турции
. Самолеты Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова уже приземлились в Анталье, Лавров до начала переговоров встречается с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Lenta.ru
.
• Минувшей ночью под Киевом украинские военные провели контратаку
, подбиты пять российских танков, сообщает УНИАН
со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Украины.
• Согласно информации местных властей, накануне в ходе российского авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе пострадало 17 человек (в том числе беременные женщины), погибли трое
, пишет BBC Russian
.
• Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Польшу
. У Харрис есть шанс напрямую разрешить разногласия между странами НАТО, касающиеся передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Ранее власти Польши предложили перебросить свои боевые самолеты на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы затем передать их Украине, однако против этого выступили американские чиновники и немецкое руководство, расценив подобный шаг как "неприемлемый" и "крайне рискованный", информирует BBC News
.
• На сегодняшнем саммите Евросоюза
, как ожидается, будет официально объявлено о мерах по сокращению зависимости стран ЕС от российских энергоносителей. Кроме того, Брюссель собирается увеличить расходы на оборону, передает Reuters
.
• Руководство Международного валютного фонда (МВФ) предоставит Украине пакет помощи объемом 1,4 млрд долларов
, пишет Al Jazeera
. Война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, масштабному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности, констатировала глава МВФ Кристалина Георгиева.
• Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение 13,6 млрд долларов на экстренную помощь Украине
. Примерно 6,5 млрд из этой суммы получит министерство обороны США для оказания Украине военной поддержки, остальное будет направлено на гуманитарную и экономическую помощь. В Сенате по проекту еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен, сообщает Bloomberg
.
• Итальянская энергетическая корпорация Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России
. Решение принято в связи с вводом российских войск на Украину, передает Reuters
.
• С сегодняшнего дня в международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт
и прием клиринговых транзакций от российских клиентов. Все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме, но при этом ими нельзя будет расплатиться за пределами России или оплатить покупки в зарубежных онлайн-магазинах, информирует Meduza.io
.
• Еще несколько крупных международных компаний объявили о том, что прекращают работу на российском рынке
- среди них разработчики видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo, пивоваренный концерн Carlsberg, горнодобывающий гигант Rio Tinto, поставщик принтеров Epson, а также производители строительной техники Caterpillar и John Deere, сообщает Financial Times
.
• Социальная сеть Twitter запустила собственное веб-приложение для браузера Tor
. В России Twitter с недавнего времени заблокирован, однако пользователи могут без проблем обходить блокировки и сохранять анонимность в сети при помощи браузера Tor, напоминает BBC Russian
.
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