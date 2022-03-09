Mнения

Эльконд Либман

9 марта 2022 в 7:29 Поделиться:









Сперва режем… но и потом не отмеряем

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман Фото: Andras Kralla

Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Когда летом 1914 года началась мировая война, в России, особенно в Москве, толпы патриотов-черносотенцев бросились громить немецкие магазины, а столичный город Санкт-Петербург был по тем же патриотическим соображениям переименован в Петроград. Когда зимой 2022 года Россия вторглась в Украину, эстонская общественность всколыхнулась вместе со всей мировой. До погромов дело, конечно, не дошло, но «патриотические акции», включая переименования, не заставили себя ждать. Причем они явились в виде как государственных мер, так и частной инициативы.

Государственные меры, связанные с наложенными на Россию санкциями ЕС, нас в рамках этого комментария не интересуют, потому что Эстония, как и все страны ЕС, к этим санкциям присоединилась. Интереснее акции, напрямую с санкциями не связанные. Речь идет прежде всего об отключении российских телевизионных каналов.

Поначалу предполагалось, что это будет частная инициатива кабельных операторов Telia и Elisa по отключению с апреля каналов, связанных с конкретным предприятием, находящимся под санкциями. Вскоре, однако, появилось государственное предписание с немного расширенным перечнем блокируемых каналов - и не с апреля, а с «завтрашнего дня». Не хочется повторять, что в Эстонии наиболее вменяемая публика давно черпала информацию не из одних только федеральных каналов российского ТВ, а те, кто эти каналы смотрел, еще пуще обозлятся на то, что их лишили возможности внимать «соловьиным трелям». Хочется вспомнить как раз про гильотину, потому что зрителей оставили не только без Соловьева и Скабеевой, но и без многих очень даже неплохих телесериалов и передач без возможности предложить что-то равноценное (каналу ETV+, при всем к нему уважении и признании его профессионализма, справиться с этой задачей не под силу).

Буквально на днях оказалось, что гильотина двинулась дальше, отрубив для клиентов Telia «еще один канал, пропагандирующий войну», как сказано в сообщении Delfi. Речь идет о телеканале РБК, который не слишком известен и русскоязычной публике, а для широкой эстонской – и вовсе совершеннейший незнакомец. Отключенный по частной (якобы) инициативе Telia телеканал деловых новостей еще несколько лет назад был, скорее, оппозиционным, а после невнятной смены собственника и, частично, редакции оставался, тем не менее, сравнительно нейтральным. С другой стороны, сегодня для любого российского СМИ, работающего официально, невозможно не передавать официальную государственную информацию.

Кстати, государственное отключение российских телеканалов в Эстонии объяснялось довольно неуклюже тем, что они передали разжигающее вражду и содержащее призыв к войне выступление Путина. Но в таком случае следовало бы отключить почти все телеканалы мира, потому что все они передали это выступление!

Удаление продуктов питания российского и белорусского производства с магазинных прилавков - частная акция в чистом виде, поскольку этот сектор и эти товары ни под какие санкции не попали. Вместо того, чтобы распродать наличествующий товар, развесив объявления, что новые контракты с этими производителями заключаться не будут, и за это время найти других поставщиков, «патриоты» просто сгребли все с полок и… вот тогда стали думать, что со всем этим делать. Ладно, соль, гречка и прочее подобное – рано или поздно замену найдут. Но как быть, например, с новыми книгами на русском языке, которые издаются мало где, кроме России, и купить которые в электронном виде тоже, пока во всяком случае, нельзя из-за невозможности оплатить покупку в интернете.

Принадлежащий предприятию Atria бренд Maks & Moorits объявил о переименовании копченой колбасы Moskva в колбасу Tooma. Невелика важность (не Петербург в Петроград), но символична. Колбаса «Московская» поколениями воспринималась как эталон качества. А какое же может быть качество с таким безобразным названием! Переименовать! Не знаю, не ходил смотреть, поменялась ли вывеска над рестораном Troika, а также, в свете остановки культурных контактов, над рестораном Tsaikovski в Таллинне и Tsehhov в Тарту.

Никто (ладно, почти никто) не сомневается в правильности введенных против России, как агрессора, санкций и тем более в нужности солидарности с Украиной и помощи ей. Только зачем не просто бежать впереди паровоза, но нестись, не разбирая дороги и не задумываясь, а поедет ли вообще туда паровоз? Чтобы доказать этим…Что? Кому?