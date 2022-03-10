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    Предприятия Балтийской биржи надеются выйти из кризиса без больших потерь

    Санкции против России напрямую или косвенно угрожают и предприятиям, которые котируются на Балтийской бирже.

    Руководитель Таллиннского порта Валдо КалмФото: Андрас Кралла
    Если часть предприятий имеет скорее удаленную связь с Россией, то для некоторых ситуация может оказаться более серьезной. Например, сельскохозяйственное предприятие Linas Agro уже учитывает возможность, что их дочерние предприятия в России и Беларуси могут быть национализированы или поглощены.

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