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    Война в Украине: встреча в Анталье завершилась безрезультатно, Британия заморозила активы российских олигархов

    В последние дни Роман Абрамович активно пытался продать принадлежащий ему футбольный клуб британской Премьер-лиги "Челси".Фото: Martin Meissner, AP Photo

    Идут пятнадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Мы следим за развитием ситуации, главные новости к середине дня 10 марта:

    В Анталье завершились переговоры между министрами иностранных дел Украины и России при посредничестве Турции. Несмотря на большой интерес к трехсторонней встрече со стороны политиков и мировых СМИ, мало кто ожидал от нее каких-либо значительных результатов. Как заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "мы не можем остановить войну, если у страны, которая совершила агрессию и нападение, нет желания этого делать", сообщает УНИАН.
    На территории Украины сегодня открыты семь "зеленых" коридоров для эвакуации мирного населения из осажденных городов, в том числе из Мариуполя. Накануне эвакуация из Мариуполя вновь была сорвана из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российской армии, пишет "Украинская правда".
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    Великобритания ввела персональные санкции в отношении семи российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, говорится в пресс-релизе британского министерства иностранных дел. Активы Абрамовича и Дерипаски в Британии заморожены, британские физические и юридические лица не имеют права заключать с ними сделки, в отношении российских миллиардеров введены запрет на въезд в Соединенное Королевство и транспортные санкции. Запрет на въезд в Британию также касается главы "Роснефти" Игоря Сечина и еще четверых представителей ближайшего окружения Путина. Их британские активы, аналогично, заморожены.
    Как передает "Интерфакс", президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение белорусским специалистам восстановить электроснабжение на Чернобыльской АЭС, захваченной российскими войсками. Накануне появились сообщения о том, что аварийная атомная электростанция обесточена. Украинский "Энергоатом" предупредил, что длительное отключение электроэнергии в Чернобыле может привести к выбросу радиации в атмосферу.
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    По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России к сегодняшнему дню составляют: личный состав - более 12 тысяч человек, самолеты - 49, вертолеты - 81, танки - 335, бронемашины - 1105, артиллерийские системы - 123, реактивные системы залпового огня - 56, сообщает BBC Russian.
    Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов - об этом заявил представитель "Росавиации" Валерий Кудинов. По словам Кудинова, Россия будет искать поставщиков авиазапчастей в других странах, в том числе в Турции и Индии, пишет "Коммерсант".
    Курс евро на Московской бирже сегодня утром достиг 132 рублей, курс доллара - 121 рубля. Это новый рекорд, предыдущие исторические максимум были установлены не далее как вчера, информирует Meduza.io.
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    YouTube приостановил монетизацию контента для пользователей из России - это означает, что жители России больше не смогут зарабатывать на рекламе. Сервис Google Play запретил российским пользователям скачивать платные приложения, сообщает Esquire.
    Финский государственный авиаперевозчик Finnair предоставит жителям Украины 95-процентную скидку на свои нетто-тарифы (к стоимости билетов следует прибавить налоги и аэропортовые сборы) на рейсы из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Скидка доступна украинским беженцам по коду Ukraine95 на сайте finnair.com в течение марта.

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