Война в Украине: встреча в Анталье завершилась безрезультатно, Британия заморозила активы российских олигархов
В последние дни Роман Абрамович активно пытался продать принадлежащий ему футбольный клуб британской Премьер-лиги "Челси".Фото: Martin Meissner, AP Photo
Идут пятнадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Мы следим за развитием ситуации, главные новости к середине дня 10 марта:
• В Анталье завершились переговоры между министрами иностранных дел Украины и России
при посредничестве Турции. Несмотря на большой интерес к трехсторонней встрече со стороны политиков и мировых СМИ, мало кто ожидал от нее каких-либо значительных результатов. Как заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "мы не можем остановить войну, если у страны, которая совершила агрессию и нападение, нет желания этого делать", сообщает УНИАН
.
• На территории Украины сегодня открыты семь "зеленых" коридоров
для эвакуации мирного населения из осажденных городов, в том числе из Мариуполя. Накануне эвакуация из Мариуполя вновь была сорвана из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российской армии, пишет "Украинская правда"
.
• Великобритания ввела персональные санкции в отношении семи российских олигархов
, в том числе Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, говорится в пресс-релизе британского министерства иностранных дел
. Активы Абрамовича и Дерипаски в Британии заморожены, британские физические и юридические лица не имеют права заключать с ними сделки, в отношении российских миллиардеров введены запрет на въезд в Соединенное Королевство и транспортные санкции. Запрет на въезд в Британию также касается главы "Роснефти" Игоря Сечина и еще четверых представителей ближайшего окружения Путина. Их британские активы, аналогично, заморожены.
• Как передает "Интерфакс"
, президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение белорусским специалистам восстановить электроснабжение на Чернобыльской АЭС
, захваченной российскими войсками. Накануне появились сообщения о том, что аварийная атомная электростанция обесточена. Украинский "Энергоатом" предупредил, что длительное отключение электроэнергии в Чернобыле может привести к выбросу радиации в атмосферу.
• По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России к сегодняшнему дню составляют
: личный состав - более 12 тысяч человек, самолеты - 49, вертолеты - 81, танки - 335, бронемашины - 1105, артиллерийские системы - 123, реактивные системы залпового огня - 56, сообщает BBC Russian
.
• Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов
- об этом заявил представитель "Росавиации" Валерий Кудинов. По словам Кудинова, Россия будет искать поставщиков авиазапчастей в других странах, в том числе в Турции и Индии, пишет "Коммерсант"
.
• Курс евро на Московской бирже сегодня утром достиг 132 рублей
, курс доллара - 121 рубля. Это новый рекорд, предыдущие исторические максимум были установлены не далее как вчера, информирует Meduza.io
.
• YouTube приостановил монетизацию контента для пользователей из России
- это означает, что жители России больше не смогут зарабатывать на рекламе. Сервис Google Play запретил российским пользователям скачивать платные приложения, сообщает Esquire
.
• Финский государственный авиаперевозчик Finnair предоставит жителям Украины 95-процентную скидку
на свои нетто-тарифы (к стоимости билетов следует прибавить налоги и аэропортовые сборы) на рейсы из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Скидка доступна украинским беженцам по коду Ukraine95 на сайте finnair.com
в течение марта.
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