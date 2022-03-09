Война в Украине: разбомблена детская больница в Мариуполе, Чернобыль обесточен

Российский рынок в беде, но есть и хорошая новость

Российские биржи остаются закрытыми уже больше недели. На этой неделе это объясняют официальными праздниками в стране – сейчас (во вторник вечером – ред.) открытие российского рынка запланировано на 9 марта. Почему рынок так долго закрыт, и как его открытие может повлиять на мир?

Российские биржи остаются закрытыми уже больше недели. На этой неделе это объясняют официальными праздниками в стране – сейчас (во вторник вечером – ред.) открытие российского рынка запланировано на 9 марта. Почему рынок так долго закрыт, и как его открытие может повлиять на мир?