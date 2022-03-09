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    Война в Украине: разбомблена детская больница в Мариуполе, Чернобыль обесточен

    Ситуацию в осажденном Мариуполе украинские власти оценивают как гуманитарную катастрофу.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Завершается четырнадцатый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    • Несмотря на договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией, эвакуация мирного населения в Мариуполе сегодня в очередной раз оказалась сорвана. "Россия продолжает удерживать в заложниках свыше 400 000 человек в Мариуполе, блокируя гуманитарную помощь и эвакуацию", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ситуацию в осажденном городе власти Украины оценивают как гуманитарную катастрофу.
    Как собщает "Украинская правда", российские войска нанесли в среду бомбовый удар по детской больнице в Мариуполе. Корпуса больницы полностью разрушены, количество жертв уточняется.
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    Еврокомиссия одобрила очередной пакет санкций против России и Беларуси. В частности, ограничения вводятся против 160 крупных российских бизнесменов и политиков. Санкции, в числе прочего, затрагивают банковский сектор Беларуси и ограничивают операции с криптовалютами. Кроме того, вводится запрет на поставки в Россию технологий, связанных с морской навигацией и судоходством.
    В четверг в Анталье состоится трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Украины, России и Турции. Инициатором переговоров стал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, готовность принять в них участие подтвердили как российская, так и украинская стороны. Изначально предполагалось, что встреча Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье, однако теперь его открытие откладывается на 11 марта.
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    Руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приняло решение выделить 2 млрд евро для помощи Украине и странам, принимающим украинских беженцев, пишет "Экономическая правда". Из этих средств будут, в частности, предоставлены кредиты украинским компаниям, им помогут перенести бизнес в безопасное место для продолжения деятельности. Представители ЕБРР также обещают поддержать послевоенное восстановление Украины.
    Германия не будет передавать Украине боевые самолеты - об этом сегодня заявил канцлер Олаф Шольц, сообщает Reuters. При этом, по словам Шольца, власти Германии продолжат оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь, а также предоставят оборонительное вооружение. Ранее власти Польши заявили о своей готовности перебросить все имеющиеся у польских ВВС истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы затем передать их Украине.
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    • По сведениям «Газпрома», общий остаток газа в европейских хранилищах на сегодня составляет 27% от их совокупного объема. Из европейских подземных газовых хранилищ отбирают остатки сырья предыдущих лет. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,4%, Франции - на 80,3%, информирует "Коммерсант".

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