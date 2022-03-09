Для Сергея Гаврилюка, работающего в Эстонии, самым сложным было убедить жену уехать из Украины. Фото: Лийз Трейманн

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Полина Волкова

9 марта 2022 в 7:58

Семья из Украины: просто хотим домой

Сергей Гаврилюк, приехавший в Эстонию из Львова, уже более двух лет работает здесь комплектовщиком центрального склада Grossi: он был первым украинцем, которого компания приняла на работу. Узнав о начале войны, Сергей настоял на том, чтобы его жена Ирина и двое сыновей покинули Львов. Он нашёл машину и поехал за ними на границу Украины и Польши.

Старшему сыну Жене 15 лет, он учится в политехникуме на специальности «финансы». Своё будущее видит в Украине. Младшему, Матвею, шесть. Приехав в Эстонию, семья поселилась в Азери, поскольку Сергей работает в Ляэне-Вирумаа. Мы встретились в таллиннском музее Lennusadam, куда они приехали провести субботний день.

П.В.: Сергей, 24-го февраля, в четверг, вы узнали, что началась война. Когда вы поняли, что нужно вывозить семью из Украины?

Сергей: Где-то через два дня. 25-26 февраля, когда ночью начались бомбардировки городов.

П.В.: Опишите свои действия, что вы сделали?

Сергей: Переубедил семью, что можно и нужно выехать - это все мои действия. А логистика... Автомобиль не был для меня проблемой, выехать в Польшу тоже не проблема, поэтому главное было переубедить семью.

П.В.: Вы сами поехали?

Сергей: Конечно.

Ирина: Мы приехали в Польшу, он нас забрал с границы.

П.В.: Ирина, Сергей позвонил вам и сказал, что нужно ехать. Вы не хотели?

Ирина: Нет, я очень долго сомневалась и, если честно, и сейчас у меня... (плачет) Хочу домой.

П.В.: Вам тяжело было уезжать?

Ирина: Тяжело. Не хотела, но двое детей, мне страшно за них, если честно.

П.В.: Чем вы занимались во Львове?

Ирина: Я бухгалтер на большом предприятии - ЛьвовВодоканал, занимается водоснабжением области.

П.В.: У вас там остались родные?

Ирина: Да, у меня брат остался родной.

Сергей: У нас в каждом городе есть друзья, близкие, братья, даже в Киеве, Харькове и Полтаве.

П.В.: До границы вы нормально добрались?

Сергей: Нет. Представляете себе вагон Таллинн-Нарва? Вот такой вагон, и там 300 человек, можете себе представить? Дети, сумки, женщины.

Ирина: Даже пройти просто нереально было.

Сергей: В туалет.

П.В.: Долго ехать было?

Ирина: До границы там мало, но мы сутки ехали (ранее Сергей говорил, что поезд стоял на границе 20 часов, т.к. его проверяли – ред.).

П.В.: (обращаясь к Жене) Ты так засмеялся сейчас. Тяжело было?

Женя: Очень. Очень много людей, было трудно дышать, воздуха совсем не было.

Фото: Лийз Трейманн

П.В.: Что вы почувствовали, когда выбрались, когда приехали в Эстонию?

Женя: Ничего.

Ирина: Просто хочется домой. Ну, лично мне. Я хочу домой.

Сергей: Я думаю, что так у всех.

П.В.: Кто вам помогал?

Сергей: Пока никто. Сам принял решение поехать, сам взял автомобиль, сам заправился, сам поехал, сам приехал, сам нашёл жильё. Помощь предлагали, но если нет необходимости, зачем?

П.В.: Работодатель чем-то помогает?

Сергей: Конечно, предлагает помощь. Ну, а какая нужна сейчас помощь?

П.В.: А как с оплатой жилья, вещами?

Сергей: Финансы есть, я же здесь работаю.

П.В.: А вы, Ирина, собираетесь здесь работать или пока что выжидаете?

Ирина: Я всё ещё удалённо работаю в Украине. Веду бухгалтерию предприятия. Во Львове ещё спокойно.

П.В.: То есть несмотря на эту ситуацию, предприятие работает?

Ирина: Всё работает. Магазины работают, продукты есть, все помогают, гуманитарка вся идёт. Во Львове относительно спокойно, мужу было неспокойно за нас.

Сергей: Ну, это пока спокойно. Вы же слышали - договорились чуть-чуть сделать тишину, чтобы гуманитарную помощь завести, забрать детей и женщин, а они дальше стреляют, дальше бомбы бросают. А где гарантия, что на Львов не полетит?

П.В.: Собираетесь ли устраивать детей в школу?

Сергей: Нет.

П.В.: Хотите вернуться в ближайшее время?

Сергей: Конечно, семья вернётся, сто процентов.

Ирина: Я уже записала сына (младшего – ред.) в школу у нас дома. Как раз за день до войны.

Сергей: Мы оптимисты.

П.В.: Думаете, что скоро всё закончится?

Сергей: Нет, не скоро, но инфраструктура будет работать.

П.В.: Как вы думаете, когда уже можно будет поехать обратно?

Сергей: Надеюсь, через месяц.

П.В.: (обращаясь к Жене) Ты с кем-то связь поддерживаешь?

Женя: Да, конечно, у меня много друзей, они пишут мне: "Как ты? Как дела?". Много кто уехал за границу, но многие остались во Львове, в Украине.

П.В.: Переживаете друг за друга?

Женя: Конечно.

П.В.: Спасибо за интервью. Вытирайте слёзы, музей классный.

Ирина: Честно, не до танков!