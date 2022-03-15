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15 марта 2022 в 10:31 Поделиться:









Райво Варе: Китай пытается усидеть на двух стульях

Экономический эксперт Райво Варе. Фото: Andras Kralla

Экономический эксперт Райво Варе не верит, что Китай начнет открыто поддерживать Россию, поскольку это потопило бы их собственную экономику. В то же время представитель бизнес-консалтинговой компании BaltCap уверяет, что Китай становится все более закрытой страной и «железный занавес» не является маловероятным, пишет Äripäev.

Официальные лица США сообщили изданию Financial Times, что с начала войны Россия запрашивала у Китая как военную технику, так и другие виды поддержки. Какие именно – не известно.

Эксперт по транзиту и экономике Райво Варе не сомневается, что Китай окажет России некоторую финансовую поддержку, в которую может входить поставка вооружения: «Китай сам производит большое количество оружия, которое когда-то ему продавала Россия. Они скопировали его и теперь производят сами».

Второй сценарий предполагает, что России нужны будут те виды оружия, которых у них нет. Примером могут служить боевые дроны. Украина использует турецкие дроны, в то время как Россия может попросить дроны у китайцев, поскольку они гораздо лучше российских. В то же время Варе поясняет, что для управления и обслуживания дронов необходимы китайские специалисты. Это, однако, означало бы, что Китай вступает в войну на стороне России.

«Я в это особо не верю. Тогда санкционный режим в полном объеме будет введен и в отношении Китая. Китай связывает свое будущее с дальнейшим укреплением экономических позиций, что в данном сценарии будет невозможно», - говорит Варе.

Эксперт считает, что Китай пытается усидеть на двух стульях одновременно и не хочет выглядеть военным союзником России. Он приводит в пример Северную Корею, в отношении которой также действуют санкции. И Китай, и Россия спокойно снабжают Северную Корею нефтью. Они также закупают оттуда уголь. «Это делается достаточно осторожно и в ограниченных объемах. Я думаю, что подобное поведение характерно для китайцев», - отмечает Варе.

Европа и США важнее России

Глава Эстонской ассоциации электронной промышленности Арно Колк рассказывает, что Китай является очень крупным игроком в электронной промышленности. По его словам, крайне сомнительно, что Китай решит разрушить экономические отношения с остальным миром: «Промышленность Китая все же ориентирована на экспорт. США и Европа для них значительно более крупные рынки, чем Россия. Я не вижу причин, по которым они должны хотеть ссориться с крупнейшими покупателями».

Руководитель предприятия по изготовлению электроники Incap Corporation Отто Пукк признает, что китайские производители компонентов, безусловно, являются важными партнерами для всех компаний электронной промышленности. В то же время тенденция такова, что производство переместилось и перемещается и в другие страны.

Стоит рассмотреть другие возможности

Кристьян Калда, партнер бизнес-консалтинговой компании BaltCap, заявил в эфире утренней радиопрограммы Äripäev, что Китай становится все более закрытой и агрессивной страной. Поэтому предпринимателем уже сейчас стоит подумать, что они будут делать, если цепочки поставок и другие связи с Китаем будут разорваны.

«Вновь может возникнуть железный занавес. Тогда нам придется обходиться - возможно, временно - без российского сырья, без китайских товаров и сырья. Необходимо подумать о том, как это сделать», - советует он.

Белый Дом: Китай не должен помогать Москве

Источник Financial Times утверждает, что Соединенные Штаты готовятся предупредить своих союзников о том, что Китай может прийти на помощь России.

В то же время представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил журналистам, что ему ничего не известно о возможном союзе Китая и России: «Китай глубоко обеспокоен и опечален ситуацией в Украине. Мы искренне надеемся, что ситуация разрешится и скоро наступит мир».

Советник по безопасности Белого дома Джейк Салливан вчера встретился с главой внешнеполитического ведомства Китая Ян Цзечи. Перед отъездом из Вашингтона в воскресенье он заявил общественности, что необходимо обеспечить, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не мог компенсировать России вызванные санкциями потери.

В свою очередь, агентство Reuters передавало, что Салливан намерен высказать китайской стороне опасения США в связи с появившейся информацией о просьбе Москвы о военной помощи со стороны Китая и предостеречь Пекин о серьезных последствиях в случае, если тот поможет РФ обойти международные санкции.