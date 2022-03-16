Война в Украине: Мариуполь покинули еще 20 000 жителей, разминирование территории Украины займет несколько лет

Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет

По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.

По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.