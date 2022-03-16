Война в Украине: Мариуполь покинули еще 20 000 жителей, разминирование территории Украины займет несколько лет
Спутниковый снимок обстрелов осажденного Мариуполя.Фото: MAXAR TECHNOLOGIES, Reuters/Scanpix
Идет двадцать первый день военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 16 марта:
• Переговоры между делегациями Украины и России продолжатся сегодня
, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
. "Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - поделился подробностями Подоляк.
• Украинские войска на отдельных направлениях перешли в контрнаступление
. За минувшие сутки было уничтожено три российских военных самолета и один вертолет. Ночью в крупных городах Украины, в том числе в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе и Львове объявлялась воздушная тревога. С утра обстрелу подверглись две жилые многоэтажки в Киеве, есть пострадавшие. Российские военные корабли обстреляли украинский берег в Одесской области, высадки десанта не было. Обстрелу с моря также подвергся Мариуполь, пишет "Украинская правда"
.
• Накануне из осажденного Мариуполя через "зеленый" коридор на частных автомобилях выехало около 20 000 местных жителей
, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
. Гуманитарная колонна, направлявшаяся в Мариуполь, по-прежнему блокирована в Бердянске российскими войсками.
• Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды
, который запрещает оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, в том числе изображая ее "внутриукраинским" конфликтом. Закон также дает возможность ликвидировать партии и организации, занимающиеся пропагандой войны или оправданием российской агрессии, передает BBC Russian
.
• Ожидается, что сегодня президент США Джо Байден объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов
, пишет Wall Street Journal
.
• Как сообщает "Голос Америки"
, сенат США единогласно принял резолюцию с призывом провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных руководством России
и непосредственно президентом Владимиром Путиным.
• Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением направить в Украину миротворческую миссию НАТО
или миссию более широкого состава, "которая будет в состоянии себя защитить", информирует Reuters
.
• Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обязал
эстонские телекоммуникационные компании блокировать для конечных пользователей подключение к ряду российских сайтов
, в том числе страницы НТВ, Рен-ТВ, зарубежного вещания Первого канала, ТАСС и портала Lenta.ru, передает ERR
.
• Неизвестные хакеры взломали сайты московского Арбитражного суда
и разместили на главной странице призывы к импичменту российского президента Владимира Путина, сообщает Meduza.io
.
• По мнению министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, разминирование территорий в нынешних зонах боевых действий по окончании войны может занять несколько лет
. Для разминирования регионов Украине, как отмечает министр, неизбежно понадобится помощь других стран, пишет "Укринформ"
.
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