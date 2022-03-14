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    Война в Украине: началась эвакуация из Мариуполя, Маск вызвал Путина на поединок

    Сгоревший после обстрелов многоквартирный дом в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Завершаются девятнадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией, которые проходят в формате видеоконференции, завершился, судя по всему, безрезультатно. Делегации планируют возобновить переговоры во вторник, информирует Sky News.
    "Зеленый" коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя сегодня наконец-то заработал. Как сообщил представитель мэрии города, из Мариуполя уже смогли выехать по меньшей мере 160 частных машин. В течение многих дней эвакуация и доставка гуманитарной помощи в Мариуполь срывались из-за непрекращающихся обстрелов. Координатор по чрезвычайным ситуациям неправительственной организации Médecins Sans Frontières («Врачи без границ») в Украине Алекс Уэйд охарактеризовал нынешние условия жизни в осажденном Мариуполе как «ужасающие», передает BBC News.
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    Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала военного вторжения России на территорию Украины в стране погибло 636 мирных жителей, еще 1125 человек получили ранения.
    • По сведениям украинской компании "Энергоатом", российские военные сегодня взорвали несколько мин в непосредственной близости от работающего первого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Изменился ли радиационный фон на территории АЭС после взрывов, пока неизвестно, информирует УНИАН.
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Кремль не обращался к Китаю с просьбой предоставить военную и экономическую помощь для продолжения войны в Украине, передает "Интерфакс". Информацию о том, что российские власти пытаются заручиться военной поддержкой Китая, ранее обнародовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире CNN Салливан пригрозил, что в случае оказания военной поддержки Кремлю Китай рискует столкнуться "с самыми серьезными последствиями".
    Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение правительству страны "максимально ослабить налоги, убрать все затруднения, абсолютно все", чтобы бизнес мог продолжать работу в условиях военного времени, пишет "Экономическая правда". По словам Зеленского, на время войны и для послевоенного развития Украине нужна новая налоговая модель. "Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", - добавил украинский президент. Подробности о разрабатываемых мерах правительство Украины обещает обнародовать через пару дней.
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    Российская ЧВК Вагнера (частная военная компания, также известная как "группа Вагнера" - неофициальное вооруженное формирование, с 2017 года включенное в санционный список США) ведет активную кампанию по набору наемников на войну с Украиной, сообщает BBC Russian. Для потенциальных кандидатов сняли почти все ограничения - берут в том числе и иностранцев, и жителей ДНР и ЛНР. Как утверждается, наличие долгов и судимостей или отсутствие загранпаспорта для наемников из России "больше не проблема".
    Основатель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск вызвал в "Твиттере" на поединок президента России Владимира Путина. Как поясняет Маск, речь идет о бое один на один. "На кону - Украина. Вы согласны на этот бой?" - задает вопрос Путину известный предприниматель. О реакции Кремля на предложение Маска пока никто не сообщает.

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Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
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Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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