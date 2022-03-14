Война в Украине: началась эвакуация из Мариуполя, Маск вызвал Путина на поединок
Сгоревший после обстрелов многоквартирный дом в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Завершаются девятнадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией
, которые проходят в формате видеоконференции, завершился, судя по всему, безрезультатно. Делегации планируют возобновить переговоры во вторник, информирует Sky News
.
• "Зеленый" коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя
сегодня наконец-то заработал. Как сообщил представитель мэрии города, из Мариуполя уже смогли выехать по меньшей мере 160 частных машин. В течение многих дней эвакуация и доставка гуманитарной помощи в Мариуполь срывались из-за непрекращающихся обстрелов. Координатор по чрезвычайным ситуациям неправительственной организации Médecins Sans Frontières («Врачи без границ») в Украине Алекс Уэйд охарактеризовал нынешние условия жизни в осажденном Мариуполе как «ужасающие», передает BBC News
.
• Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека
, с начала военного вторжения России на территорию Украины в стране погибло 636 мирных жителей
, еще 1125 человек получили ранения.
• По сведениям украинской компании "Энергоатом", российские военные сегодня взорвали несколько мин в непосредственной близости от работающего первого энергоблока Запорожской атомной электростанции
. Изменился ли радиационный фон на территории АЭС после взрывов, пока неизвестно, информирует УНИАН
.
• Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает
, что Кремль не обращался к Китаю с просьбой предоставить военную и экономическую помощь для продолжения войны в Украине, передает "Интерфакс"
. Информацию о том, что российские власти пытаются заручиться военной поддержкой Китая, ранее обнародовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире CNN
Салливан пригрозил, что в случае оказания военной поддержки Кремлю Китай рискует столкнуться "с самыми серьезными последствиями".
• Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение правительству страны "максимально ослабить налоги
, убрать все затруднения, абсолютно все", чтобы бизнес мог продолжать работу в условиях военного времени, пишет "Экономическая правда"
. По словам Зеленского, на время войны и для послевоенного развития Украине нужна новая налоговая модель. "Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", - добавил украинский президент. Подробности о разрабатываемых мерах правительство Украины обещает обнародовать через пару дней.
• Российская ЧВК Вагнера
(частная военная компания, также известная как "группа Вагнера" - неофициальное вооруженное формирование, с 2017 года включенное в санционный список США) ведет активную кампанию по набору наемников на войну с Украиной
, сообщает BBC Russian
. Для потенциальных кандидатов сняли почти все ограничения - берут в том числе и иностранцев, и жителей ДНР и ЛНР. Как утверждается, наличие долгов и судимостей или отсутствие загранпаспорта для наемников из России "больше не проблема".
• Основатель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск вызвал в "Твиттере" на поединок президента России Владимира Путина
. Как поясняет Маск, речь идет о бое один на один. "На кону - Украина. Вы согласны на этот бой?" - задает вопрос Путину известный предприниматель. О реакции Кремля на предложение Маска пока никто не сообщает.
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