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    Война в Украине: власти Изюма объявили о гуманитарной катастрофе, Украина национализирует российские вагоны

    Больница города Изюм после обстрела российскими войсками.Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE, Reuters/Scanpix

    Продолжается двадцатый день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украине к середине дня:

    ЕС ввел новые санкции в отношении России, сообщает сайт Еврокомиссии. В частности, вводится полный запрет на сделки с рядом предприятий, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Европейским компаниям запрещаются новые инвестиции в российские энергетические проекты. Кроме того, новые санкции касаются экспорта в Россию стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.
    Власти окруженного российскими войсками города Изюм Харьковской области объявили о гуманитарной катастрофе. "Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не оказывается", - цитирует "Украинская правда" слова заместителя мэра Владимира Мацокина.
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    Сегодня на территории Украины действуют девять "зеленых" коридоров. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, в течение дня планируется провести эвакуацию мирного населения из населенных пунктов Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей. Из Бердянска сегодня вновь выйдет гуманитарная колонна в Мариуполь, которая на обратном пути сможет вывезти из осажденного города женщин и детей.
    По данных Генштаба вооруженных сил Украины, с начала военного конфликта российские войска потеряли в боях более 13 500 человек личного состава, 404 танка, 1279 боевых бронемашин, 81 самолет и 95 вертолетов.
    Премьер-министры Польши, Чехии и Словении решили отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск, которые находятся буквально в нескольких километрах от города, сообщает BBC News. Чешский премьер Петр Фиала вместе со своими польским и словенским коллегами Матеушом Моравецким и Янезом Яншой собираются представить в Киеве "широкий пакет мер, направленных на поддержку Украины и украинцев".
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    С сегодняшнего вечера в Киеве вводится 35-часовой комендантский час, который продлится до утра четверга, передает Sky News. Вводится запрет на любые передвижения по городу гражданских лиц без спецпропусков. По словам мэра Киева Виталия Кличко, выходить из домов можно будет только для того, чтобы дойти до бомбоубежища.
    • Согласно предварительным подсчетам украинского министерства финансов, убытки, понесенные Украиной в результате развязанной Россией войны к настоящему моменту оцениваются по меньшей мере в 500 миллиардов долларов, информирует УНИАН.
    Украинская железная дорога ("Укрзализныця") начинает национализацию 15 тысяч российских вагонов, находящихся на территории Украины. Как заявил глава компании Александр Камышин, эти вагоны принадлежат 250 российским предприятиям, среди которых значатся "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК и "Сбербанк Лизинг".
    Финская государственная железнодорожная компания VR Group перестала обслуживать грузы российских отправителей и лизинговых компаний, пишет "Интерфакс". Ранее руководство VR объявило о прекращении официального сотрудничества с РЖД.

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