Война в Украине: власти Изюма объявили о гуманитарной катастрофе, Украина национализирует российские вагоны

Продолжается двадцатый день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украине к середине дня:

Продолжается двадцатый день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украине к середине дня: