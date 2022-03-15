Война в Украине: власти Изюма объявили о гуманитарной катастрофе, Украина национализирует российские вагоны
Больница города Изюм после обстрела российскими войсками.Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE, Reuters/Scanpix
Продолжается двадцатый день с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украине к середине дня:
• ЕС ввел новые санкции в отношении России
, сообщает сайт Еврокомиссии
. В частности, вводится полный запрет на сделки с рядом предприятий, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Европейским компаниям запрещаются новые инвестиции в российские энергетические проекты. Кроме того, новые санкции касаются экспорта в Россию стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.
• Власти окруженного российскими войсками города Изюм Харьковской области объявили о гуманитарной катастрофе
. "Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не оказывается", - цитирует "Украинская правда"
слова заместителя мэра Владимира Мацокина.
• Сегодня на территории Украины действуют девять "зеленых" коридоров
. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
, в течение дня планируется провести эвакуацию мирного населения из населенных пунктов Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей. Из Бердянска сегодня вновь выйдет гуманитарная колонна в Мариуполь, которая на обратном пути сможет вывезти из осажденного города женщин и детей.
• По данных Генштаба вооруженных сил Украины
, с начала военного конфликта российские войска потеряли в боях более 13 500 человек личного состава
, 404 танка, 1279 боевых бронемашин, 81 самолет и 95 вертолетов.
• Премьер-министры Польши, Чехии и Словении решили отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск, которые находятся буквально в нескольких километрах от города, сообщает BBC News
. Чешский премьер Петр Фиала вместе со своими польским и словенским коллегами Матеушом Моравецким и Янезом Яншой собираются представить в Киеве "широкий пакет мер, направленных на поддержку Украины и украинцев".
• С сегодняшнего вечера в Киеве вводится 35-часовой комендантский час
, который продлится до утра четверга, передает Sky News
. Вводится запрет на любые передвижения по городу гражданских лиц без спецпропусков. По словам мэра Киева Виталия Кличко, выходить из домов можно будет только для того, чтобы дойти до бомбоубежища.
• Согласно предварительным подсчетам украинского министерства финансов, убытки, понесенные Украиной в результате развязанной Россией войны
к настоящему моменту оцениваются по меньшей мере в 500 миллиардов долларов, информирует УНИАН
.
• Украинская железная дорога ("Укрзализныця") начинает национализацию 15 тысяч российских вагонов
, находящихся на территории Украины. Как заявил глава компании Александр Камышин
, эти вагоны принадлежат 250 российским предприятиям, среди которых значатся "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", ГТЛК и "Сбербанк Лизинг".
• Финская государственная железнодорожная компания VR Group перестала обслуживать грузы российских отправителей
и лизинговых компаний, пишет "Интерфакс"
. Ранее руководство VR объявило о прекращении официального сотрудничества с РЖД.
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