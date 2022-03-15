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    Война в Украине: захвачена больница в Мариуполе, Германия не рекомендует использовать антивирус Касперского

    Один из пациентов больницы в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Заканчиваются двадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    Продолжается очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России, которые проходят в формате видеоконференции. По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская сторона обсуждает прекращение огня и вывод войск с территории страны. Российский МИД ранее объявил, что главная тема переговоров для Москвы - это "нейтральный статус" Украины.
    Российские военные захватили областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе, сообщает "Украинская правда". На днях в результате обстрела корпуса больницы были практически разрушены, однако персонал продолжал лечить больных в приспособленном подвальном помещении. По словам сотрудников больницы, российские военные удерживают там медработников, пациентов и жителей близлежащих домов.
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    • Украинские власти сегодня вновь рассчитывали доставить в осажденный Мариуполь продукты, воду и лекарства. Однако выехавшая из Бердянска гуманитарная колонна в очередной раз была задержана российскими войсками, передает "Голос Америки". Местные власти сообщают, что за последние часы из Мариуполя по "зеленому" коридору выехали примерно 2000 легковых автомобилей.
    • Кремль ввел санкции против целого ряда высокопоставленных американских чиновников. Запрет на въезд в Россию распространяется, в частности, на президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и министра обороны США Ллойда Остина, информирует "Интерфакс".
    Об очередном пакете санкций против России объявили власти Великобритании. Новые санкции распространяются на 350 российских физических и юридических лиц, в том числе на высшее руководство страны - к примеру, на премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. В новом британском санкционном списке много известных в России имен - в частности, в нем значатся глава МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин, журналист Антон Красовский и виолончелист Сергей Ролдугин.
    Россия может провести на территории Украины военную операцию "под чужим флагом" - в том числе с использованием химического оружия, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Операция под чужим флагом", как правило, проводится для того, чтобы обвинить в ней противника. Столтенберг назвал применение химического оружия "недопустимым", а утверждения России о неких украинских лабораториях по разработке химического оружия - "абсурдными". Аналогичные опасения по поводу того, что Кремль может использовать ложные заявления о разработке химического оружия в Украине для оправдания собственных боевых действий, высказывали ранее американские официальные лица, пишет BBC News.
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    Власти Украины проводят мобилизацию граждан страны с боевым опытом - военнообязанных, которые не входят в категорию резервистов первой очереди. Почти 100% резервистов, которые состояли на учете, уже прибыли в свои боевые воинские части. Срочников обещают привлекать к военным операциям только в том случае, если боевые действия распространятся на пока не охваченные войной регионы, информирует УНИАН.
    Цены на нефть, резко подскочившие с начала военного вторжения России в Украину, сегодня впервые за две недели опустились ниже 100 долларов за баррель, пишет Financial Times.
    Власти Германии предупреждают об опасности использования антивирусного программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab. Специалисты немецкого Федерального управления по информационной безопасности считают, что антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" в условиях военного конфликта на территории Украины могут быть использованы Россией для организации кибератак на предприятия и учреждения стран Запада, передает Bloomberg.

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