Война в Украине: захвачена больница в Мариуполе, Германия не рекомендует использовать антивирус Касперского
Один из пациентов больницы в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Заканчиваются двадцатые сутки с начала вторжения российских войск на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• Продолжается очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России
, которые проходят в формате видеоконференции. По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка
, украинская сторона обсуждает прекращение огня и вывод войск с территории страны. Российский МИД ранее объявил, что главная тема переговоров для Москвы - это "нейтральный статус" Украины.
• Российские военные захватили областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе
, сообщает "Украинская правда"
. На днях в результате обстрела корпуса больницы были практически разрушены, однако персонал продолжал лечить больных в приспособленном подвальном помещении. По словам сотрудников больницы, российские военные удерживают там медработников, пациентов и жителей близлежащих домов.
• Украинские власти сегодня вновь рассчитывали доставить в осажденный Мариуполь продукты, воду и лекарства. Однако выехавшая из Бердянска гуманитарная колонна в очередной раз была задержана российскими войсками
, передает "Голос Америки"
. Местные власти сообщают, что за последние часы из Мариуполя по "зеленому" коридору выехали примерно 2000 легковых автомобилей.
• Кремль ввел санкции против целого ряда высокопоставленных американских чиновников. Запрет на въезд в Россию распространяется, в частности, на президента Джо Байдена
, госсекретаря Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и министра обороны США Ллойда Остина, информирует "Интерфакс"
.
• Об очередном пакете санкций против России объявили власти Великобритании
. Новые санкции распространяются на 350 российских физических и юридических лиц, в том числе на высшее руководство страны - к примеру, на премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. В новом британском санкционном списке много известных в России имен - в частности, в нем значатся глава МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин, журналист Антон Красовский и виолончелист Сергей Ролдугин.
• Россия может провести на территории Украины военную операцию "под чужим флагом"
- в том числе с использованием химического оружия, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Операция под чужим флагом", как правило, проводится для того, чтобы обвинить в ней противника. Столтенберг назвал применение химического оружия "недопустимым", а утверждения России о неких украинских лабораториях по разработке химического оружия - "абсурдными". Аналогичные опасения по поводу того, что Кремль может использовать ложные заявления о разработке химического оружия в Украине для оправдания собственных боевых действий, высказывали ранее американские официальные лица, пишет BBC News
.
• Власти Украины проводят мобилизацию граждан страны с боевым опытом
- военнообязанных, которые не входят в категорию резервистов первой очереди. Почти 100% резервистов, которые состояли на учете, уже прибыли в свои боевые воинские части. Срочников обещают привлекать к военным операциям только в том случае, если боевые действия распространятся на пока не охваченные войной регионы, информирует УНИАН
.
• Цены на нефть
, резко подскочившие с начала военного вторжения России в Украину, сегодня впервые за две недели опустились ниже 100 долларов за баррель
, пишет Financial Times
.
• Власти Германии предупреждают об опасности использования антивирусного программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab
. Специалисты немецкого Федерального управления по информационной безопасности считают, что антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" в условиях военного конфликта на территории Украины могут быть использованы Россией для организации кибератак на предприятия и учреждения стран Запада, передает Bloomberg
.
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