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    Агентство Fitch установило кредитный рейтинг Таллинна на прежнем высоком уровне

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило долгосрочный кредитный рейтинг Таллинна на прежнем высоком уровне – АА- со стабильной перспективой, сообщает столичная пресс-служба.

    «Таллинн придерживается консервативной бюджетной стратегии, когда доходы города должны расти быстрее расходов. Такой подход позволил нам за время экономического роста создать резерв, который можно использовать в трудные времена, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Также нашей целью является сохранение долговых обязательств города на умеренном уровне. Важный для города принцип – брать взаймы только для финансирования поддерживающих развитие города инвестиционных проектов».
    По оценке агентства, финансовое положение Таллинна останется прочным до конца прогнозируемого периода, то есть до 2026 года, вне зависимости от роста какой-либо долговой нагрузки за счет получения кредитов для финансирования инвестиций.
    Таллинн, по оценке агентства Fitch, последовательно придерживается принципа, согласно которому рост расходов на деятельность должен быть ниже роста доходов от основной деятельности. В ближайшие годы Таллинн планирует поддерживать баланс бюджета. Возникшая в прошлом нехватка в бюджете по оценкам агентства – маленькая и вызвана лишь инвестиционной нагрузкой.
    Экономический спад, вызванный пандемией в 2020 году, по оценкам агентства, оказал лишь временный эффект на финансовое положение Таллинна, что показывает стойкость города к внезапному шоку. Хотя рекордный экономический рост, случившийся в Эстонии в 2021 году, позитивно повлиял на городской бюджет, Таллинн продолжил консервативную бюджетную политику.
    Таллинн планирует ходатайствовать в структурных фондах Европейского Союза о финансировании стратегических инициатив, таких как строительство и ремонт школ и детских садов, социальных и медицинских учреждений, в том числе, строительство Таллиннской больницы. В общей сложности Эстонии предусмотрено финансирование из структурных фондов ЕС в бюджетном периоде 2021 – 2027 гг. на сумму три миллиарда евро.
    По оценке Fitch, политика управления долговыми обязательствами Таллинна сильна и город впредь будет удерживать долговые обязательства на умеренном уровне, беря кредиты лишь для финансирования инвестиций. Структура городского портфеля займов консервативна: большая часть общей суммы кредитов взята в принадлежащем странам-членам ЕС Европейском Инвестиционном банке (ЕИБ).
    По данным на конец 2021 года, кредиты в ЕИБ составляют 79% от общей суммы взятых кредитов, ранее это число составляло 74%. Срок выплаты кредитов ЕИБ вплоть до 2040 года, при этом по оценке Fitch условия обслуживания долга для города являются выгодными. Кратковременных долговых обязательств у города нет, способность города при необходимости привлечь временные краткосрочные обязательства велика, что поддерживается также высокой ликвидностью.

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