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3 апреля 2022 в 12:59 Поделиться:









В Украине в ходе войны разрушено 23 тысячи километров дорог

В результате боевых действий на территории Украины к сегодняшнему дню разрушены 23 тысяч километров автомобильных трасс, передает "Укринформ".

Последствия российского воздушного налета на трассе Киев-Житомир. Фото: Mykhaylo Palinchak, Reuters/Scanpix

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко, сообщает "Укринформ"

"На 3 апреля у нас разрушено 23 тысяч километров дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы, и так далее. Общая сумма убытков, которую мы уже подсчитали, составляет 874 миллиардов гривен (около 26 млн евро - ред.)", - рассказал журналистам Ивко.

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По его словам, наибольшие разрушения дорожной инфраструктуры зафиксированы на востоке, юге и севере Украины в зонах боевых действий.

Помимо этого, серьезный ущерб автомагистралям и мостам в Украине регулярно наносится в ходе ракетных обстрелов с территории России, добавил руководитель Укравтодора.

Оценку нанесенного ущерба и подсчет убытков Укравтодор производит ежедневно: агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы в кратчайшие сроки приступить к выполнению работ по завершении военных действий.