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3 апреля 2022 в 10:33 Поделиться:









По объектам инфраструктуры в Одессе нанесен ракетный удар

Как передает УНИАН, по объектам критической инфраструктуры в Одессе сегодня был нанесен ракетный удар.

После ракетного удара в промышленной зоне одесского порта начался пожар. Фото: BULENT KILIC, AFP

Согласно предварительным данным региональной администрации, пострадавших нет, информирует УНИАН

Представители России, в свою очередь, сообщили, что российские войска уничтожили неподалеку от Одессы нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов.

По их словам, с этих объектов осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении.

После российского ракетного удара в промышленной зоне одесского порта начался масштабный пожар.

Как сообщают украинские военные, часть российских ракет была сбита подразделениями ПВО Украины.