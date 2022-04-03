По объектам инфраструктуры в Одессе нанесен ракетный удар
Как передает УНИАН, по объектам критической инфраструктуры в Одессе сегодня был нанесен ракетный удар.
После ракетного удара в промышленной зоне одесского порта начался пожар.Фото: BULENT KILIC, AFP
Согласно предварительным данным региональной администрации, пострадавших нет, информирует УНИАН
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Представители России, в свою очередь, сообщили, что российские войска уничтожили неподалеку от Одессы нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов.
По их словам, с этих объектов осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении.
После российского ракетного удара в промышленной зоне одесского порта начался масштабный пожар.
Как сообщают украинские военные, часть российских ракет была сбита подразделениями ПВО Украины.
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