Новости

dv.ee

8 апреля 2022 в 6:47 Поделиться:









Объем дополнительного бюджета составит 600-800 млн евро

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

Объем дополнительного бюджета государства, запланированный Партией реформ и Центристской партией, может составить 600-800 миллионов евро, пишет rus.err.ee.

"Объем дополнительного бюджета может составить 600-800 млн евро, он будет направлен на чрезвычайные нужды, которых не избежать из-за влияния войны, развязанной Путиным", - сообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что дополнительный бюджет будет поделен на три части.

Во-первых, он предназначен для повышения безопасности и нужд военной обороны, что обойдется в 200-250 млн евро.

Во-вторых, это 200-250 млн евро на покрытие расходов от непосредственного влияния войны - усиление эстонской системы образования, предоставление временного убежища беженцам, продовольственная безопасность.

В-третьих, энергетическая безопасность – около 170–230 млн евро. Создание терминала сжиженного природного газа, быстрые решения по возобновляемым источникам энергии, запас топлива.