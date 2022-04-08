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    Объем дополнительного бюджета составит 600-800 млн евро

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    Объем дополнительного бюджета государства, запланированный Партией реформ и Центристской партией, может составить 600-800 миллионов евро, пишет rus.err.ee.

    "Объем дополнительного бюджета может составить 600-800 млн евро, он будет направлен на чрезвычайные нужды, которых не избежать из-за влияния войны, развязанной Путиным", - сообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, отметив, что дополнительный бюджет будет поделен на три части.
    Во-первых, он предназначен для повышения безопасности и нужд военной обороны, что обойдется в 200-250 млн евро.
    Во-вторых, это 200-250 млн евро на покрытие расходов от непосредственного влияния войны - усиление эстонской системы образования, предоставление временного убежища беженцам, продовольственная безопасность.
    В-третьих, энергетическая безопасность – около 170–230 млн евро. Создание терминала сжиженного природного газа, быстрые решения по возобновляемым источникам энергии, запас топлива.

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