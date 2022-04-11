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11 апреля 2022 в 11:25 Поделиться:









Прощание с Михаилом Бронштейном состоится в среду в здании Академии наук

Михаил Бронштейн скончался в субботу 9 апреля на сотом году жизни.

Прощание с академиком Михаилом Бронштейном, скончавшимся 9 апреля, пройдет в среду, 13 апреля, в здании Академии наук, сообщает портал baltija.eu.

Академик Михаил Лазаревич Бронштейн внёс большой вклад в развитие эстонского сельского хозяйства в советское время. Разработанные им инновационные системы позволили Эстонской ССР стать самой передовой республикой в области сельского хозяйства.

После того, как Эстония восстановила независимость, Бронштейн принимал активное участие в создании и подписании договора о свободной беспошлинной торговле между Эстонией и Россией.

Бронштейн консультировал премьер-министров Эстонии и России, был знаком с Михаилом Горбачёвым и другими деятелями перестройки, его студентами были Леннарт Мери и Сийм Каллас.

В 2006 году он получил Орден Белой Звезды III степени.

"Я прожил жизнь в согласии со своими взглядами и совестью"

В последний раз "Деловые ведомости" общались с Михаилом Бронштейном в январе 2018 года, когда он праздновал 95-летний юбилей.