Прощание с Михаилом Бронштейном состоится в среду в здании Академии наук
Михаил Бронштейн скончался в субботу 9 апреля на сотом году жизни.
Прощание с академиком Михаилом Бронштейном, скончавшимся 9 апреля, пройдет в среду, 13 апреля, в здании Академии наук, сообщает портал baltija.eu.
Академик Михаил Лазаревич Бронштейн внёс большой вклад в развитие эстонского сельского хозяйства в советское время. Разработанные им инновационные системы позволили Эстонской ССР стать самой передовой республикой в области сельского хозяйства.
После того, как Эстония восстановила независимость, Бронштейн принимал активное участие в создании и подписании договора о свободной беспошлинной торговле между Эстонией и Россией.
Бронштейн консультировал премьер-министров Эстонии и России, был знаком с Михаилом Горбачёвым и другими деятелями перестройки, его студентами были Леннарт Мери и Сийм Каллас.
В 2006 году он получил Орден Белой Звезды III степени.
"Я прожил жизнь в согласии со своими взглядами и совестью"
В последний раз "Деловые ведомости" общались с Михаилом Бронштейном в январе 2018 года, когда он праздновал 95-летний юбилей.
"Главное достижение [моей жизни] заключается в том, что я прожил жизнь в согласии со своими взглядами и совестью. Я никогда не приспосабливался и сделал всё, чтобы добиться взаимопонимания. Главное в моей жизни – взаимопонимание между моей первой и второй родинами. Между Россией и Эстонией", – сказал он во время интервью. Ознакомиться с полным текстом можно здесь
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