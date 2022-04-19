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dv.ee

19 апреля 2022 в 8:22 Поделиться:









Рийгикогу лишил Михаила Корба депутатской неприкосновенности

Михаил Корб. Фото: Andras Kralla

Во вторник, 19 апреля, Рийгикогу лишил подозреваемого в коррупции члена центристской фракции Михаила Корба депутатской неприкосновенности.

С соответствующим предложением к парламенту обратилась канцлер права Юлле Мадизе: ее предложение поддержали 82 депутата, в том числе 15 членов центристской фракции.

Сам Корб, еще пятеро центристов и реформистка Иви Ээнмаа от участия в голосовании отказались, пишет rus.err.ee.

Ранее Михаил Корб заявил, что "снятие депутатской неприкосновенности в нынешней ситуации – это единственная возможность доказать, что я своей деятельностью не нарушил закон".

"Члены Рийгикогу обладают парламентским иммунитетом и поэтому до его отмены им невозможно предъявить обвинение", - отмечала раннее пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.