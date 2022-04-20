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    «Коммерсантъ»: General Motors окончательно уходит из Росcии

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Американский автоконцерн General Motors (GM) сообщил, что продлевает приостановку работы в России – «Коммерсантъ», однако, уверяет, что концерн планирует окончательно уйти из cтраны.

    В связи с кризисом в Украине и «американскими и международными санкциями GM принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России», говорится в сообщении, появившемся сегодня вечером на пресс-портале Cadillac.
    В компании напоминают, что GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля: с учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России.
    Как сообщает «Коммерсантъ», GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
    По словам собеседников издания, которые получили уведомление от GM, им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортера». Один из них уточняет, что в 2015 году, когда GM сворачивал производство в РФ, эти затраты дилерам частично компенсировались.

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