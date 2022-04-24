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    Линнамяэ собирается купить сеть ресторанов MySushi

    Компания Apollo Group, которую контролирует крупный предприниматель Маргус Линнамяэ, намерена приобрести предприятие DAS Group, управляющее ресторанами MySushi.

    Маргус Линнамяэ контролирует Apollo Group через собственную компанию MM Group.Фото: Андрас Кралла
    Продавцом DAS Group выступает компания Mirrow Institute, принадлежащая Ивару Венделину, информирует Äripäev.

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