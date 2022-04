Эстонии уже к началу лета грозит дефицит битума

С начала лета дорожному строительству в Эстонии грозит серьезная нехватка сырья, поскольку из-за введенных ЕС санкций в отношении России и Беларуси и ремонтных работ на литовском заводе поставки битума для производства асфальта могут существенно сократиться, пишет Äripäev.

По словам председателя правления Trev-2 Group Свена Пертенса, проблем с поставками битума пока не наблюдалось, во многом потому, что сезон производства асфальтобетона начался лишь на прошлой неделе.

В настоящее время есть две альтернативы битуму, производимому в России и Беларуси - нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй, и шведская компания Nynas, которая всегда была крупнейшим поставщиком битума в Эстонию, рассказывает Пертенс.

Ранее Nynas производила битум на базе природных компонентов, поставляемых из Венесуэлы, затем на основе российской нефти, а теперь нефть, вероятно, импортируется из Мексиканского залива, продолжает глава Trev-2 Group.

По словам Пертенса, сегодня доля рынка Nynas в Эстонии составляет примерно 40-50%, компании N.R. Energy - около 30%, а Orlen в предыдущие годы был на третьем месте, обеспечивая примерно те же объемы, что и N.R. Energy.

Привезти необходимое для производства асфальта сырье из России в Эстонию все еще можно, но не на машинах с российскими номерами, а эстонские перевозчики туда ездить не хотят, дополняет картину Свен Пертенс.

По словам члена правления Nynas AS Индрека Теппа, по всей Европе сейчас наблюдаются перебои с поставками, поскольку до 60% битума в Европе по-прежнему производится на основе российской нефти или полуфабрикатов.

Трудности могут возникнуть в мае-июне, когда Мажейкяйский завод на пару месяцев закроется на плановый ремонт, и в Эстонии останется один реальный поставщик в лице Nynas, который точно не сможет охватить весь рынок, говорит Пертенс.

Проблему предлагает решить компания Polyus Plus OÜ, которая, по словам ее руководителя Юрия Зарвы, уже несколько лет снабжает эстонские дорожно-строительные компании необходимыми битумными материалами - главным образом российского и белорусского производства.

Как отмечает Зарва, Polyus Plus поставляет клиентам продукцию по значительно более низкой цене, чем конкуренты.

В письме, направленном Polyus Plus министерству финансов и министерству внутренних дел, говорится о том, что в Эстонии существует ряд крупных импортеров битума, однако из-за санкций, введенных ЕС в отношении России и Беларуси, с начала апреля им пришлось приостановить свою деятельность.

Поскольку российские транспортные компании больше не могут без уважительной причины доставлять товары в Эстонию, местному дорожному строительству грозит катастрофическая нехватка сырья, предупреждает Зарва.

"Сегодня, когда нефтепродукты подорожали, крайне важно минимизировать расходы государства на строительство и реконструкцию дорожной сети нашей страны", - полагает руководитель Polyus Plus OÜ.

Как утверждает Юрий Зарва, Polyus Plus покрывает чуть более трети потребности Эстонии в битуме, которая составит около 100 тысяч тонн в год.

«Сейчас начинается сезон строительства дорог, и местный спрос не может быть удовлетворен только лишь за счет литовской продукции, потому что до середины июня на Мажейкяйском заводе будет проводиться регулярный ремонт», - поясняет Зарва.

В связи с этим руководство Polyus Plus обратилось к правительству с просьбой сделать исключение для перевозки битума в Эстонию российскими транспортными компаниями.

Однако, как выясняется, о компании с названием Polyus Plus ничего не знают конкуренты - об этом журналистам Äripäev, в частности, заявил член правления Nynas AS Индрек Тепп.

«Я не могу сказать, какую долю рынка она занимает, сколько дохода приносит, в каком сегменте находится. Не знаю, соответствует ли эта картина тому, что утверждает эта компания», - говорит Тепп.

Свен Пертенс также удивлен: поставщик Polyus Plus ему совершенно не известен, и он не слышал, чтобы кто-то покупал у них битум.

Обращение руководства Polyus Plus к правительству даже попало на стол Эстонского союза инфраструктурного строительства, но увы, ни один из крупных производителей, входящих в союз, также не в курсе о существовании Polyus Plus (согласно данным Äripäeva Infopank , в 2020 году доход от продаж Polyus Plus составил 1 498 242 евро).