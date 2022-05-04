Стартап бывших сотрудников Veriff привлек более миллиона евро инвестиций

Документы, жилье, работа: как украинские беженки и их семьи обживаются в Таллинне
На сегодня Эстония приняла уже почти 35 000 украинских беженцев. Это больше, чем Франция, Великобритания или Финляндия, примерно столько же приняла Швеция. Большинство вынужденных переселенцев – женщины и дети. С теми, кто бежал от ужасов вторжения, а теперь пытается устроиться на работу и снять жилье на новом месте, побеседовала для ДВ Мирослава Кононенко.
На сегодня Эстония приняла уже почти 35 000 украинских беженцев. Это больше, чем Франция, Великобритания или Финляндия, примерно столько же приняла Швеция. Большинство вынужденных переселенцев – женщины и дети. С теми, кто бежал от ужасов вторжения, а теперь пытается устроиться на работу и снять жилье на новом месте, побеседовала для ДВ Мирослава Кононенко.