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    Стартап бывших сотрудников Veriff привлек более миллиона евро инвестиций

    Reiterate был основан бывшими сотрудниками Veriff Яаном Вахлбергом и Йоонатаном Самуэлем.Фото: Март Варес

    Бывшие сотрудники компании Veriff, которая в этом году получила статус «единорога», смогли привлечь 1,25 млн евро инвестиций в стартап Reiterate, пишет Äripäev.

    По данным компании, речь идет об одной из крупнейших инвестиций в рамках pre-seed раунда. Раунд возглавил фонд Hummingbird Ventures, среди инвесторов - основатели платформы по продажам и маркетингу Showpad Пьетержан Ботен и Луи Джонкхир, бывший глава Veriff по глобальным продажам Гай Зерега и местные бизнес-ангелы, такие как Сергей Аникин и Юри Лайур.

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