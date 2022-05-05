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    С 5 мая Пярну и Хельсинки свяжет прямая авиалиния

    Пярну. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С 5 мая начнутся пассажирские авиаперевозки по маршруту Пярну-Хельсинки.

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    50-местный самолет эстонской компании NyxAir будет курсировать между Пярну и аэропортом Хельсинки-Вантаа по четвергам и воскресеньям. Это сезонный маршрут, который на первоначальном этапе будет действовать до 28 августа, пишет rus.err.ee.
    Рейсы будут выполняться в сотрудничестве с пярнускими предприятиями и местным самоуправлением.
    С 25 июня в Пярну откроют вторую международную авиалинию в Стокгольм: рейсы в столицу Швецию и обратно два раза в неделю - по субботам и вторникам - будет осуществлять авиакомпания SAS.

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