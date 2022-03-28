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    Finnair возобновляет полеты в Тарту, SAS будет летать в Пярну

    С сегодняшнего дня финская авиакомпания Finnair возобновляет полеты из Хельсинки в Тарту. Скандинавская авиакомпания SAS, тем временем, объявила о предстоящем открытии маршрута из Стокгольма в Пярну.

    Самолеты Finnair в аэропорту Вантаа в Хельсинки.Фото: Андрас Кралла
    Рейсы Finnair из Тарту будут выполняться пять раз в неделю, сообщает тартуская мэрия.

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